Вратарём «Зенита» интересуются команды из Швеции и Дании

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вчера, 17:57

Вратарь может покинуть «Зенит».

По данным источника, голкипер недоволен количеством игрового времени, которое он получает в питерском клубе. В зимнее трансферное окно Васютин может рассмотреть вариант с уходом из «Зенита».

Интерес к вратарю проявляют команды из Швеции и Дании. «Юргорден», за который голкипер уже выступал, может арендовать Васютина в январе.