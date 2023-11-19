Вратарём «Зенита» интересуются команды из Швеции и Дании

Вратарь Александр Васютин может покинуть «Зенит».
По данным источника, голкипер недоволен количеством игрового времени, которое он получает в питерском клубе. В зимнее трансферное окно Васютин может рассмотреть вариант с уходом из «Зенита».
Интерес к вратарю проявляют команды из Швеции и Дании. «Юргорден», за который голкипер уже выступал, может арендовать Васютина в январе.
Недавно слышал мнение - кого можно из дубля подтягивать к основе прям сейчас. Говорят, Москвичева. А он вратарь. Серьёзно, ахах?
Вы уже Одоевского подтянули...
А ещё Королев каждую игру в заявке.
На данный момент они сами не могут разобраться в средних вратарях. А в Скандинавии Васютина ценят
Недавно слышал мнение - кого можно из дубля подтягивать к основе прям сейчас. Говорят, Москвичева. А он вратарь. Серьёзно, ахах?
Вы уже Одоевского подтянули...
А ещё Королев каждую игру в заявке.
На данный момент они сами не могут разобраться в средних вратарях. А в Скандинавии Васютина ценят