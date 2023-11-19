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Вратарём «Зенита» интересуются команды из Швеции и Дании

вчера, 17:57

Вратарь Александр Васютин может покинуть «Зенит».

По данным источника, голкипер недоволен количеством игрового времени, которое он получает в питерском клубе. В зимнее трансферное окно Васютин может рассмотреть вариант с уходом из «Зенита».

Интерес к вратарю проявляют команды из Швеции и Дании. «Юргорден», за который голкипер уже выступал, может арендовать Васютина в январе.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 00:56
Кержаков никогда не был выдающимся вратарем. Его уже давно списать надо. Если Васютин уйдёт нужно будет и вратарскую позицию усиливать.
pomor45
pomor45
вчера в 20:02
Сомнительная информация. Товар явно не представляет той ценности, которую ему пытаются придать.
протон
протон
вчера в 19:54
Не первый номер для Питера. Не хочет сидеть, не может бороться за место, значит нужно уходить, конечно.
Как в первом матче после возвращения пропустил через 13 секунд после начала, так и всё. Голов больше чем сейвов.
Пусть там и играет, тем более раз опыт есть, в зените всё равно скорее всего карьера у него не пойдёт.
drug01
drug01
вчера в 19:06
Главное играть быть в составе на игры. Век футболиста короток....
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:28
загадка почему в Зените нет приличного воротчика и уже давно может Бирюков не на своём месте да и Тимощук тоже Зенит очень плохо играет на стандартах особенно у своих ворот
Asper
Asper
вчера в 18:21
Да правильно, пускай езжает. Его всё равно словно не замечают. Вот в игре с Сочи вопрос - Кержаков будет, или дадут Адамову размяться?
Недавно слышал мнение - кого можно из дубля подтягивать к основе прям сейчас. Говорят, Москвичева. А он вратарь. Серьёзно, ахах?
Вы уже Одоевского подтянули...
А ещё Королев каждую игру в заявке.
На данный момент они сами не могут разобраться в средних вратарях. А в Скандинавии Васютина ценят
shlomo
shlomo
вчера в 17:59
Все правильно возраст уже не мальчика и нужно играть а не сидеть до пенсии на лавочке.
Гость
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