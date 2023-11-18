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Агент Шамара Николсона заявил, что его клиент счастлив в «Клермоне»

вчера, 14:11

Футбольный агент Ненад Протега, представляющий интересы нападающего «Спартака», находящегося в аренде в «Клермоне», Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не собирается возвращаться в Россию раньше истечения срока аренды.

Аренда рассчитана на один год. Никакой другой вариант, кроме возвращения по ее окончании, невозможен.

Лето ещё очень далеко, чтобы думать о нём. На данный момент самое важное, что Шамар вернулся к своей лучшей форме благодаря «Клермону» и тренеру Гастьену. Он снова показывает свои лучшие качества. Атмосфера в команде отличная, он наслаждается футболом.

Николсон выступает за «Клермон» на правах аренды с сентября 2023 года. Соглашение рассчитано до конца сезона. На счету форварда сборной Ямайки 7 матчей в Лиге 1, гол и 2 голевых передачи. Его контракт с «красно-белыми» истекает летом 2026 года.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 16:49
Хороший нападающий, пусть набират форму и назад в Спартак!
hzw6qjjaqvv8
hzw6qjjaqvv8
вчера в 15:19
Николсон уже показал свою лучшую форму во время пребывания в «Клермоне». Он играет под руководством тренера Гастьена и снова демонстрирует свои лучшие качества. В команде царит отличная атмосфера, и Николсон наслаждается игрой.
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