ЦСКА зимой может подписать четырёх игроков, если останется в группе лидеров

ЦСКА зимой может усилиться несколькими игроками.
По информации источника, клуб будет готов подписать четырёх футболистов, если к тому моменту будет находиться в лидирующей группе РПЛ с отставанием от «Краснодара» не более чем на 5 очков. При таком раскладе руководство готово будет пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате России.
На данный момент москвичи занимают 5-е место после 15 туров, имея в активе 25 баллов. У лидирующего «Краснодара» 32 пункта.
Думаю, через неделю- ничья будет 1:1.
И Вы- будьте Здоровы!!!
💪💪💪💪💪💪💪🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Думаю, через неделю- ничья будет 1:1.
И Вы- будьте Здоровы!!!
💪💪💪💪💪💪💪🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Будь здрав Виктор.
Будь здрав Виктор.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣