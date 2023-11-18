ЦСКА зимой может подписать четырёх игроков, если останется в группе лидеров

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вчера, 12:05

ЦСКА зимой может усилиться несколькими игроками.

По информации источника, клуб будет готов подписать четырёх футболистов, если к тому моменту будет находиться в лидирующей группе РПЛ с отставанием от «Краснодара» не более чем на 5 очков. При таком раскладе руководство готово будет пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате России.

На данный момент москвичи занимают 5-е место после 15 туров, имея в активе 25 баллов. У лидирующего «Краснодара» 32 пункта.