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ЦСКА зимой может подписать четырёх игроков, если останется в группе лидеров

вчера, 12:05

ЦСКА зимой может усилиться несколькими игроками.

По информации источника, клуб будет готов подписать четырёх футболистов, если к тому моменту будет находиться в лидирующей группе РПЛ с отставанием от «Краснодара» не более чем на 5 очков. При таком раскладе руководство готово будет пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы доукомплектовать состав и бороться за победу в чемпионате России.

На данный момент москвичи занимают 5-е место после 15 туров, имея в активе 25 баллов. У лидирующего «Краснодара» 32 пункта.

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ЦСКА
Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:22
дело обещает быть интересным !
протон
протон
вчера в 13:00
Бабаев, Васина зови обратно, защиту укреплять...
Capral
Capral ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:59
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Думаю, через неделю- ничья будет 1:1.
И Вы- будьте Здоровы!!!
💪💪💪💪💪💪💪🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
Как я понял, нужна победа над Динамо и проблем не будет.
Будь здрав Виктор.
Capral
Capral
вчера в 12:55
Да какие фамилии и имена?! Главбух и только ОН!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:36
Руководство в ЦСКА понятие растяжимое. Просьба отделять мух от котлет. Мухи, это мухи, котлеты, это котлеты. Завуалировали опять общей фразой. Где фамилии, имена?).
Capral
Capral
вчера в 12:10
Глупость какая!!! Армейцы, имея такие проблемы с составом- борятся и побеждают!!! Но вместо того, чтобы помочь команде качественными игроками- им ещё условия ставят!!! Идиотизм!!!
Гость
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