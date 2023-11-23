У «Челси» нет серьёзного интереса к трансферу Кварацхелии

«Челси» не проявляет серьёзного интереса к форварду «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По информации источника, итальянский клуб хочет сохранить нападающего и не планирует расставаться с ним, а также с Виктором Осимхеном в 2024 году. Однако нигериец, скорее всего, уйдёт из команды.
Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- больше креатива. Он часто идет в неоправданную обводку не замечая партнеров и при этом теряет мяч. Но это всё с опытом придет. Мало у него игровой практики в клубе. Очень жаль.
Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- больше креатива. Он часто идет в неоправданную обводку не замечая партнеров и при этом теряет мяч. Но это всё с опытом придет. Мало у него игровой практики в клубе. Очень жаль.