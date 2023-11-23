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У «Челси» нет серьёзного интереса к трансферу Кварацхелии

вчера, 15:53

«Челси» не проявляет серьёзного интереса к форварду «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По информации источника, итальянский клуб хочет сохранить нападающего и не планирует расставаться с ним, а также с Виктором Осимхеном в 2024 году. Однако нигериец, скорее всего, уйдёт из команды.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 18:04
Челси не нужен никакой Хвича. В недавнем матче против Италии, Мудрик еще раз доказал, что является незаурядным футболистом- разноплановым, очень маневренным и универсальным!!! Это все то, чего нет и никогда не будет у Хвичи. У Мудрика нет такого дриблинга и обводки как у Хвичи, зато много других преимуществ. Хвичу можно закрыть, если играть против него персонально, а вот Мудрика, как итальянская оборона не пыталась сдержать- а он всеравно их терроризировал, напрягал и заработал чистейший пенальти, который испанская свинья у него украл!!!!!!!

Единственное, что хотелось бы пожелать Мудрику- больше креатива. Он часто идет в неоправданную обводку не замечая партнеров и при этом теряет мяч. Но это всё с опытом придет. Мало у него игровой практики в клубе. Очень жаль.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:27
У нас уже есть свой Хвича…70 миллионный Мудрик 😁
sihafazatron
sihafazatron ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:57
небольшой интересик
112910415
112910415
вчера в 16:53
нет, позвольте !
а несерьёзный интерес, выходит, имеется ?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 16:12
Откуда знаешь про понты? Общался с ним? Если да, то в чем понты проявляются? Многие наоборот отмечают его скромность, да и так видно невооружённым взглядом.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:56
У Хвичи талант есть, но понтов больше...
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