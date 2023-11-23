У «Челси» нет серьёзного интереса к трансферу Кварацхелии

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вчера, 15:53

«Челси» не проявляет серьёзного интереса к форварду «Наполи» .

По информации источника, итальянский клуб хочет сохранить нападающего и не планирует расставаться с ним, а также с Виктором Осимхеном в 2024 году. Однако нигериец, скорее всего, уйдёт из команды.