Мальдини: «Мы пытались привезти Месси в „Милан“»

Бывший технический директор «Милана» рассказал о попытках пригласить в клуб форварда .

В течение десяти дней мы пытались привезти Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно. Сейчас уже поздно, но такой футболист, как Месси, является зрелищем для всех. Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», то испугался.