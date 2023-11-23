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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2023/2024

Мальдини: «Мы пытались привезти Месси в „Милан“»

вчера, 10:03

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о попытках пригласить в клуб форварда Лионеля Месси.

В течение десяти дней мы пытались привезти Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно. Сейчас уже поздно, но такой футболист, как Месси, является зрелищем для всех. Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», то испугался.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответ Rinat Seyfulin (раскрыть)
вчера в 18:40
"Ветка сакуры легла на грудь, и птицы ​устремились к вершине Фудзиямы..."
Rinat Seyfulin
Rinat Seyfulin ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:27
И что выиграл Ювентус 2005 года? Только продажный сериал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:36
Всевышний уберёг Милан от разорения))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:51
Ещё не поздно))) Лишь бы денег хватило.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:47
А трус сбежал на Кубу.
Рон в его возрасте в Европе давал жару
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 11:00, ред.
Месси хотели все получить.. Но он хотел только в Барсу.. Поэтому ни у кого шансов и не было.. Как и у Гешы перейти хоть куда-нибудь.. Его то никто не хотел .. Зато врать он очень любит про свою "востребованность".. Factos.. 😄..
112910415
112910415
вчера в 10:54
десять дней ?
не солидно как-то
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:23
Узнав запросы семейства Месси по ЗП понял…что это невозможно!)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:22
Месси в Италии - был бы интересный опыт, итальянская Серия А сейчас далеко не самый популярный турнир. Я помню Ювентус 2005 года, это машина для убийств была. Интер и Милан были клубы, с которыми считались. С того времени итальянский футбол медленно, но верно катится вниз. Там нужны звезды, чтобы привлечь фанатов
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Пытались привезти, но постоянно сбегал по дороге.)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:09
Месси хотели видеть многие европейские клубы, а от гея-нарцисса все только открестивались.
Как говориться почувствуй разницу.
Гость
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