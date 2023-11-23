Мальдини: «Мы пытались привезти Месси в „Милан“»

Бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал о попытках пригласить в клуб форварда Лионеля Месси.
В течение десяти дней мы пытались привезти Месси в «Милан», но потом поняли, что это невозможно. Сейчас уже поздно, но такой футболист, как Месси, является зрелищем для всех. Когда я прочитал, что он может перейти в «Интер», то испугался.
Рон в его возрасте в Европе давал жару
Рон в его возрасте в Европе давал жару
не солидно как-то
не солидно как-то
Как говориться почувствуй разницу.
Как говориться почувствуй разницу.