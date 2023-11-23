«Ювентус» не подтверждает интерес к Сперцяну

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вчера, 10:34

В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении . Об этом сообщил итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки.

«В „Ювентусе“ никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать всё что угодно. Серьёзных разговоров о его переходе в клуб чемпионата Италии здесь нет, по крайней мере я об этом не слышал. Что касается самого игрока, то я не знаю его качества. Но футболисту из клуба РПЛ будет трудно адаптироваться в Серии А».

В текущем сезоне Сперцян провёл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего армянина в 15 миллионов евро.