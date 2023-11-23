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«Ювентус» не подтверждает интерес к Сперцяну

вчера, 10:34

В «Ювентусе» никто не подтверждает интерес к полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну. Об этом сообщил итальянский журналист издания Tuttosport Массимо Франки.

«В „Ювентусе“ никто не подтверждает интерес к Сперцяну, но на сайтах, конечно, могут писать всё что угодно. Серьёзных разговоров о его переходе в клуб чемпионата Италии здесь нет, по крайней мере я об этом не слышал. Что касается самого игрока, то я не знаю его качества. Но футболисту из клуба РПЛ будет трудно адаптироваться в Серии А».

В текущем сезоне Сперцян провёл 18 матчей, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи. Его контракт с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего армянина в 15 миллионов евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:07
ни для чего не нужен он Ювентусу
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 12:02
Эдик хорош, когда не понтуется. Как только начинает звездиться, сразу же исчезает как футболист. Тут и возраст, и особенности национального менталитета.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 11:55
В последней игре за сборную он был одним их худших на поле. Стабильности нет, а амбиций море
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:52
Ещё Юве не хватало поганить игроком " столь высокого уровня ", как Сперцян . Сколько можно рекламировать эту посредственность ?
Гость
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