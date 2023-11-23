«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 13 футболистов в ближайшие трансферные окна. Главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг планирует продолжить перестройку состава.
Основными кандидатами на продажу являются: нападающие Джейдон Санчо, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд, а также полузащитник Донни ван де Бек.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Зенита».
А еще в ближайшие трансферные окна могут присоединиться 13 футболистов.
10 из Эредивизи и 3 свободными агентами.
А еще в ближайшие трансферные окна могут присоединиться 13 футболистов.
10 из Эредивизи и 3 свободными агентами.
не только продажи
не только продажи