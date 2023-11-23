«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков

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вчера, 09:42

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 13 футболистов в ближайшие трансферные окна. Главный тренер «манкунианцев» планирует продолжить перестройку состава.

Основными кандидатами на продажу являются: нападающие , и , а также полузащитник .

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Зенита».