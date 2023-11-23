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«Манчестер Юнайтед» планирует расстаться с рядом игроков

вчера, 09:42

«Манчестер Юнайтед» могут покинуть 13 футболистов в ближайшие трансферные окна. Главный тренер «манкунианцев» Эрик Тен Хаг планирует продолжить перестройку состава.

Основными кандидатами на продажу являются: нападающие Джейдон Санчо, Антони Марсьяль и Мэйсон Гринвуд, а также полузащитник Донни ван де Бек.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Зенита».

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Все комментарии
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
вчера в 13:44, ред.
Ага, могут. Это "могут" еще надо провернуть... "На выход за деньги" у Юнайтед очень сложно...
А еще в ближайшие трансферные окна могут присоединиться 13 футболистов.
10 из Эредивизи и 3 свободными агентами.
112910415
112910415
вчера в 10:10
нужен большой продуманный план ...
не только продажи
drug01
drug01
вчера в 09:57
Да предстоит большая перестройка, результат команды не устраивает всех
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