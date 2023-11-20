Райс высказался об отношении к трансферной стоимости

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий касательно влияния на него трансферной стоимости.
Ты обычный человек, которого купили за 105 миллионов фунтов стерлингов. Это не совсем нормально.
Я решил, что мне просто нужно быть собой, а не кем-то другим.
Что касается Райса, то он действительно усилил наш центр поля, игрок отрабатывает по полной, и если судить по нынешним ценам, то это вполне удачное приобритение
Что касается Райса, то он действительно усилил наш центр поля, игрок отрабатывает по полной, и если судить по нынешним ценам, то это вполне удачное приобритение