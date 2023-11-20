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Райс высказался об отношении к трансферной стоимости

вчера, 08:45

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий касательно влияния на него трансферной стоимости.

Ты обычный человек, которого купили за 105 миллионов фунтов стерлингов. Это не совсем нормально.

Я решил, что мне просто нужно быть собой, а не кем-то другим.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:32
Работорговля в действии, только рабы еще и зарплату получают хорошую.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:47
Большие богатые клубы и арабские шейхи сами виноваты в том, что цены на игроков сейчас такие заоблочные!!! Сейчас молодой игрок, который еще ничего не добился в футболе, проведя всего лишь один более менее нормальный сезон в условной Эрадивизии или в Португальской супер лиги сразуже стоит под сотню евро, а потом все удивляются нынешним ценам......
Что касается Райса, то он действительно усилил наш центр поля, игрок отрабатывает по полной, и если судить по нынешним ценам, то это вполне удачное приобритение
shlomo
shlomo
вчера в 09:36
Да уж... вспомнилось как покупали америкосы негров для плантаций
112910415
112910415
вчера в 09:02
надо оставаться собой, даже если весь мир сойдёт с ума !
( не знаю, как этого достичь )
ssspartak
ssspartak
вчера в 08:55
В том то и дело что обычный. Вспомним за какие деньги переходили в свое время такие звезды как Вьери, Верон, Креспо. Тогда даже купюры были такие же как и сейчас)) Обесценивание идет, либо денег, либо футбола в целом.
Гость
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