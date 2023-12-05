«Динамо» может рассмотреть перенос ответного матча с «Зенитом» в Кубке

Генеральный директор московского «Динамо» рассказал о возможности рассмотреть перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром Арене» закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать.