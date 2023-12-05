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«Динамо» может рассмотреть перенос ответного матча с «Зенитом» в Кубке

сегодня, 10:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.03.2024 Не начался

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о возможности рассмотреть перенос ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

Перенести ответный кубковый матч с «Зенитом» на более ранний срок? Такая идея поступила. «Зенит» на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим.

Если перенос разгрузит календарь, тем более что на «Газпром Арене» закрытая крыша и можно комфортно сыграть, — почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать.

В первой игре, которая прошла в Москве 29 ноября, «бело-голубые» победили со счётом 1:0.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:15
Динамо почуял запах крови и хочет быстрей, быстрей, быстрей. Ещё, ещё, ещё!).
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 10:58
    112910415
    112910415
    сегодня в 10:50
    дело хорошее, договорятся как-то
    alexamit
    alexamit
    сегодня в 10:48, ред.
    КЭТИку в догонку-Крыша у Зенита основательная,не подкопаешься-в Кремле и Газпроме,да ещё с неиссекемой рекой денег и оружием на случай бунта остальных команд.
    Аксинья
    Аксинья ответ КЭТиК (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    У Зенита две крыши и обе весьма крутые))
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 10:47
    Обе команды в хорошей форме можно и сейчас сыграть.
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 10:29
    Только в Питере зимой и можно играть. Тм крыша есть. У остальных нет.
    Гость
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