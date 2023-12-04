18-й тур РПЛ не будут переносить на весну

Матчи 18-го тура РПЛ пройдут по расписанию. Об этом сообщил президент лиги .

Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС .

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год.