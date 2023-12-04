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18-й тур РПЛ не будут переносить на весну

сегодня, 16:15

Матчи 18-го тура РПЛ пройдут по расписанию. Об этом сообщил президент лиги Александр Алаев.

Перенести тур может общее собрание Лиги большинством голосов клубов. Далее решение должно быть утверждено на исполкоме РФС.

Созвонились с утра со всеми клубами. Все высказались за то, чтобы играть и принимать решение о возможных переносах матчей в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным арбитром перед игрой.

Каждый конкретный случай будем рассматривать отдельно. Есть возможность переноса на 2024 год.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:41, ред.
Поэтому и не смотрю российский футбол. Это вещь в себе. Он не для зрителей и не для футболистов. Букмекеры уже приняли ставки на событие, значит будете бегать как миленькие даже в -35.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:35
Как получилось,что Ахмат и Ростов в декабре играют в Грозном,ведь Грозный и Ростов могли принять по одной московской команде или тот же Воронеж.Думаю дело не в составителе календаря,а в клубах,которые лезут туда с просьбами при составлении календаря и соответственно нет пропорции относительно теплых и холодных регионов.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:27
ЦСКА по фиг на перенос уже. На заснеженном поле приняли и обыграли Ростов. По любому готовились на снегу к матчу в отличие от ростовцев, а потом говорят о равных условиях). Надеюсь Краснодар накажет хитроделаных, но вот беда опять. Краснодар то обескровлен. Ударный игрок Кордоба под дисквой. Вот везёт то коням как!!! Случайность? Не думаю. Это прилюдие.
Продолжение будет обязательно. Вернее оно уже идёт.
Если РФС все оставит без изменения и будет ссылаться на бюрократические уловки, то грош им цена.
Придет время кому надо перенесут обязательно, потому-что кто-то ровней остальных. Дело времени.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 17:13
Доброго здравия, станчник!
Да, погорячился, в Воронеже то ещё будет, каменное поле со льдом и ямами
lotsman
lotsman
сегодня в 17:03
Решили не переносить? Тогда не вздумайте закатывать глаза и возмущаться, если играть придётся в снегопад или при сильном морозе. Запасайтесь валенками и теплыми подгузниками, чтобы не отморозить достоинство.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:02
Вообще порочную нынешнюю систему первенства РФ по футболу надо менять и переходить на старые, проверенные рельсы - играть весной - летом - осенью.
Подстройка под Европу ни к чему - в былые времена и п со старой формой розыгрыша, шумели в Старом Свете и не только.
Сколько можно месить огороды или в ледяной дождь или в снег?
Африканычи в шоке, надоть их пожалеть!
stanichnik
stanichnik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:01
Доброго Здоровья клоун!
У динамиков условия в два раза хуже, помимо мороза им еще играть на мерзлом огороде
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:46
Сами клубы так решили, что ж теперь сетовать. Никто их не заставлял. А с другой стороны из-за двух игр в Москве переносить весь тур нелогично.
112910415
112910415
сегодня в 16:46
не жили хорошо. не стоит и начинать (
alexamit
alexamit
сегодня в 16:37
Ну зрители-морозьте яйца!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:20
Так надо весь сезон доиграть в этом году последний тур 31 декабря.
Всё плохое надо оставлять в старом году и со спокойной душой входить в новый год!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:20
Локо со Спартаком круто влипли на фоне быков, армейцев, питерцев и динамиков
gx63zby4ggue
gx63zby4ggue
сегодня в 16:17
Назло бабушке отморожу уши, это называется!
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