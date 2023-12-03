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Матчи 18-го тура РПЛ могут перенести на весну

вчера, 22:45

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев в эфире телеканала сообщил, что в понедельник Российская Премьер‑Лига (РПЛ) свяжется с клубами и будет обсуждать возможный перенос матчей 18‑го тура из‑за непогоды.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что встречи следующего тура могут быть перенесены на весеннюю часть сезона.

В условиях сильного снегопада в воскресенье в Москве прошла игра между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), также из-за погодных условий на полчаса было отложено начало поединка «Локомотива» и «Зенита» (3:1).

В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет. Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже. Может быть компромиссный вариант — матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили.

Матчи 18-го тура должны пройти с 8 по 10 декабря.

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Все комментарии
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 00:42
В Краснодаре, Ростове, Сочи, Питере и Грозном вполне можно играть. Кто составлял расписание чемпионата, тому и выплатить зарплату поздней весной.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:53
Наше мнение никто во внимание не примет будем ждать вторника и оглашения решения представителей клубов, а потом уже дадим свою оценку.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:28, ред.
Понастроили новых стадионов…но забыли, что в России у нас зима со снегом, и холодами, а с крышей раздвижной построил только Зенит (Газпром)…понятно, что такое сооружение не дешевое, но и стадионы строятся не на 10-20 лет…игрокам играть не в радость, да и болельщикам стоять/сидеть в мороза аналогично. Как по мне, система весна-осень наиболее подходящее для России
ABir
ABir
вчера в 23:21
Учитывая, что матчи 19 тура тоже намечены на первые числа марта, а в марте погода бывает и похуже, чем в начале декабря, стоит ли на будущее вообще планировать матчи чемпионата России на эти даты. Есть громадный летний период, можно часть матчей сыграть и в середине недели, а не только в выходные, как и делают в большинстве ведущих европейских чемпионатах.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:19
Я за золотую середину, за второй вариант. При одном условии: чтобы игры 18 тура перенесли на более поздний срок, когда команды наберут форму. Укор составителям календаря, что 9 декабря играют две южные команды. Ахмат и Ростов, по моему.
OWLS
OWLS
вчера в 23:15
Давайте на весну тридцатого года.
particular
particular
вчера в 23:04, ред.
Нууу, так дела не делаются...
То наши футбольные деятели хотят куда-то интегрироваться, то проявляют упрямство и твердолобость, а тут по телефонному звонку надумали тему замылить, спихнув всё на погоду...
И ведь никто из них не осмелится предположить, что ситуация с европами не изменится, как минимум, в ближайшие лет 5-8... И что надо не только о переносе тура думать... Но это же думать надо, да на верх говорить не сладкое...
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:55
- Лично моё мнение - либо перенос матчей на весну для всех, либо ни для кого. А то что же получается - здесь играем, здесь не играем, здесь снова играем, здесь пропускаем , здесь рыбу заворачивали, здесь подождём и т.д., и т.п. Либо все играем, либо все - на зимние казармы. Чего тут решать?
drug01
drug01
вчера в 22:55
Надо играть сейчас. Раньше играли в любую погоду!!!
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