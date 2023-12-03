Матчи 18-го тура РПЛ могут перенести на весну

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вчера, 22:45

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» в эфире телеканала сообщил, что в понедельник Российская Премьер‑Лига ( РПЛ ) свяжется с клубами и будет обсуждать возможный перенос матчей 18‑го тура из‑за непогоды.

Ранее президент РПЛ допустил, что встречи следующего тура могут быть перенесены на весеннюю часть сезона.

В условиях сильного снегопада в воскресенье в Москве прошла игра между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), также из-за погодных условий на полчаса было отложено начало поединка «Локомотива» и «Зенита» (3:1).

В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет. Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже. Может быть компромиссный вариант — матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили.

Матчи 18-го тура должны пройти с 8 по 10 декабря.