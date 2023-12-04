Карпин объяснил, почему «Ростов» не поменялся кругами с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» рассказал, почему южане не поменялись с ЦСКА кругами в расписании чемпионата России.

Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии — мяч катился. Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор, в конкретный воскресный день, с 11.00 до 19.00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля — можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта.