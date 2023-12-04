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Карпин объяснил, почему «Ростов» не поменялся кругами с ЦСКА

сегодня, 20:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему южане не поменялись с ЦСКА кругами в расписании чемпионата России.

Как сказали наши агрономы, дальше тянуть было нельзя: в декабре было бы поздно, они не успели бы подготовить газон ко второй части чемпионата.

Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре. В субботу, к примеру, мы тренировались в столице на стадионе «Октябрь» при минус 7 градусах и поле было в нормальном состоянии — мяч катился. Подозреваю, что и в понедельник тоже можно было сыграть при минус 6-7 градусах. Но произошел форс-мажор, в конкретный воскресный день, с 11.00 до 19.00. Этот катаклизм мог бы случиться и в Ростове или в любом другом городе России. Или даже не в России, как он случился в Германии в эти выходные, когда в Мюнхене из-за снегопада отменили матч «Баварии» с «Унионом».

Спрашивается, кому нужен был такой футбол, когда на разминке игроки отпрыгивали от трактора? Не говоря уже о том, что во время матча, когда мяч был в игре, по полю бегали люди с лопатами. Кому такая картинка была нужна? Мне, глядя на это, было очень стыдно. Зачем надо было играть в футбол, когда Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел? И не надо говорить про то, что раз в такую же погоду проводился матч в Калининграде, значит ничего страшного в этом нет. Давайте тогда всегда играть в такую погоду. Разрушим стадионы и изуродуем все поля — можно же и так играть? В футбол можно и на песке играть, но это уже другой вид спорта.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:03
Нееее,опять в "игнор")))он болен психически...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Anatoly Kandaurov 1 (раскрыть)
сегодня в 23:01
Снег был в Калининграде и там Соболев показал Чалову на все новогодние прахдники, что такое ассист больше гола.
Или мне блестящий пас Соболева на Бонгонду напомнить? там вообще уровень космос.
Соболева терпеть не могу, но пас у него футбольный
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 23:01
Обычный сектант)ничего больше....
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:57
Ты что то не туда ушел. Какой снег в Оренбурге? Там Соболев первый симулянт РПЛ получил желтую за демонстрацию движения "умирающий лебедь". При этом защитник Оренбурга был в метре от "знатока балета". А для общего развития отмечу, что в этом сезоне (17 игр позади) Чалов забил в 4 (четыре!!!!) раза больше Соболева. А передачу Мендесу Федя делал нацеленно, т.к чилиец метов 20 бежал с поднятой рукой. А Соболев как обычно всх "напрягал".Мне очень понравился и запомнился этот термин одного из поклонников Спартака.
Anatoly Kandaurov 1
Anatoly Kandaurov 1 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 22:52
Кто бы мог подумать, что некоторым приходится смотреть футбол по принуждению! Не смотри. Переключись на Дартс, или билиард. Там тепло и уютно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:51
Не люблю когда врут и треплются.
Чало ни одного игрока Ростова не накрутил, просто сместился вправо и навесил на удачу. Таких навесов в этом туре было десятки, тот же Рубин сегодня играл лучше армейцев.
Соболев не симулировал на снегу, это очередное враньё армейское, он сделал как сильнейшие итальянцы, тонко и низом, Маэстро
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:38
Я лучше с удовольствием посмотрю как Соболев балетные па демонстрирует в Оренбурге в стиле умирающего лебедя, за что получил желтую. А перед пасом , точнее навесом на Мендеса, Чалов накрутил одного за другим двух защитников Ростова. Симулянт Соболев на такое в принципе не способен. Его удел, по словам одного специалиста "напрягать" оборону соперника. В Оренбурге напряг на желтую. Глянем что будет с КС,
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:32
Чалов накрутил защиту.... Чалов выдал пас....
Да это типичное бей беги армейцев, никто никого не накрутил, просто типичный заброс и замыкание в одно касание.
Пусть армейцы посмотрят на пасы Соболева по снегу и нальют себе чаю с барбарисками, вот там был уровень
memphis
memphis
сегодня в 22:14
Нафига тогда строить "современные стадионы", если они не пригодны для футбола?
Balbes77773
Balbes77773 ответ Little Caprice (раскрыть)
сегодня в 22:11, ред.
Дык,он не прав во всём!"Я бы акцентировал внимание, что в Москве можно играть и в декабре"-ВСЁ,на этом можно было заканчивать,но я разверну немного)Какая разница-"весна-осень" или "осень-весна"???Просто поменяли круги местами(Вам пояснить?).Разница только в том,что,команда,которая заслужила место в ЕК будет ТОЙ ЖЕ,что играла весной и летом вступит в борьбу за ЕК,а не той,что была за 8-9 месяцев до этого,для этого переход был(команду разобрали конкуренты или не в форме)!!Снег в начале декабря-какая неожиданность!??В России всегда так!Карпин сам неоднократно играл по снегу и не жужжал)У меня вообще притензия к РПФЛ-почему гражданин враждебной нам стране-тренерует сборную???"Даниил Уткин в перерыве в интервью говорил, что из-за летящего в глаза снега он ничего не видел"-а все остальные-человеки-пауки или как их там,видели)))Зато,вместо матча с легендарной Кубой можно было провести два тура)
idres
idres
сегодня в 21:55
Ну что, причины озвучены, но результат остается....
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:47
Уверен, выиграй Ростов эту игру, Карпин бы ТАК нюни не распускал.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 21:35, ред.
И в чём он не прав? Уже второй год не смотрю ни одной игры РПЛ с наступлением ноября, потому что там легко читается сценарий: футболисты не бегут, каменный мяч дробит о бетонный газон, легионеры думают, как бы свалить домой на юга раньше отпуска, судьи молятся: "хоть бы пацаны на ВАРе разглядели, чё там было в штрафной, ибо я сквозь снежную пелену ни черта не увидел"... Чемпионат до холодов и во время них - две совершенно разные лиги. Итак уровень невысок, но зимой смотреть - себя мучать.
Naherger
Naherger
сегодня в 21:30
Валера,достаточно. Твое нытье уже всех достало. Будучи игроком,ты сам не раз играл в такую погоду. И ничего,живой же
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:22
Как всегда показал, что он трепло и хам. Никто во время игры никому не мешал. Выскакивали люди секунд на 20-30 , прочищали вратарскую, пока мяч был у чужих ворот.. Состояние поля было приемлемым, мяч катился. А комбинация, после которой Чалов накрутил защиту Ростова и выдал пас на Мендеса, не всегда в июле увидишь. Надо в футбол лучше играть, а не сопли пускать, горячий эстонский парень!
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