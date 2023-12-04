Генсек РФС: «Менять регламент за час до матча никто не может»

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сегодня, 01:14

Генеральный секретарь Российского футбольного союза заявил, что РПЛ не может переносить матчи, потому что есть регламент.

Ранее журналист и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своём телеграм-канале сообщил, что лига не может переносить игры без санкции РФС , отметив, что представители Премьер-Лиги и тренеры, в том числе наставник «Ростова» Валерий Карпин, могли позвонить Митрофанову с просьбой о переносе поединка с ЦСКА . Он отметил, что такой контакт был, но РФС не захотел переносить встречу, так как это означало большие организационные вопросы.