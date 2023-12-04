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Генсек РФС: «Менять регламент за час до матча никто не может»

сегодня, 01:14
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РПЛ не может переносить матчи, потому что есть регламент.

Ранее журналист и комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель в своём телеграм-канале сообщил, что лига не может переносить игры без санкции РФС, отметив, что представители Премьер-Лиги и тренеры, в том числе наставник «Ростова» Валерий Карпин, могли позвонить Митрофанову с просьбой о переносе поединка с ЦСКА. Он отметил, что такой контакт был, но РФС не захотел переносить встречу, так как это означало большие организационные вопросы.

Есть регламент, который готовила РПЛ, там изложены все условия, когда матч может быть проведён, а когда не может, когда перенос возможен, а когда нет. Нужно придерживаться регламента. Возможно, он не совершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:33
Проигрыш Ростова - повод поболтать Карпину.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:51
"РФС не захотел переносить встречу, так как это означало большие
организационные вопросы." - если перевести на простой язык - "А на хрена нам
напрягаться" )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:32
У Митрофанова своя свадьба; у мячикопинателей - своя.
Гость
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