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В РПЛ рассказали, как судья решил провести матч ЦСКА — «Ростов» в снегопад

сегодня, 17:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал, как главный арбитр матча 17‑го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» Рафаэль Шафеев аргументировал своё решение провести встречу в воскресенье в условиях снегопада.

Сотрудники стадиона «ВЭБ-Арена» продолжали убирать снег даже во время игры. Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц заявлял, что «Ростов» выступал за перенос поединка, а главный тренер команды Валерий Карпин раскритиковал ответственных за принятие решения проводить матч.

Сомнения были, у меня была позиция переносить игру на завтра, регламент позволяет это сделать. Если судья останавливает игру, её можно доиграть на следующий день. В понедельник погоду обещают без снега, но мороз, имеем техническую возможность провести матчи завтра. Но есть правила игры, регламент, судья принимает решение. На матч ЦСКА — «Ростов» судья Шафеев принял решение играть, игра состоялась. Здесь (на «РЖД Арене») судья принял решение задержать матч.

Мы обсуждали ситуацию с главным судьёй. Он сказал, что матч в подобных условиях состоялся в Калининграде, он не видит смысла его переносить. Наверное, он был прав, не мне судить.

Главное, чтобы все без травм, не хотелось бы, чтобы пострадали футболисты. Принято решение [матч «Локомотива» с «Зенитом»] играть, значит, судья подтвердил, что поле готово.

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01 декабря
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 18:23
Теперь чего обсуждать, матч состоялся, как говорят в любую погоду. Есть победители, и есть проигравшие . Конечно проигравшие не довольны : не результатом, не своей игрой, не соответственно погодой и состоянием поля.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 18:23
Это было давно, когда мы ещё играли в евро кубках ( подстроились под Европу).
На сегодня смысла продолжать эту систему нет. Кстати, Европу накрыли холода и начались переносы матчей. Потепление климата)))))))))).
Будь здрав, не унывай.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:19, ред.
Что мы нерусские что ли? - подумал Рафаель Шафеев )...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 18:11
Потому что летом легионеры уезжают в сборные, а играть без легов не хотят клубы
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:00
А вобще зачем было переходить на эту систему?
Гость
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