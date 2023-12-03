В РПЛ рассказали, как судья решил провести матч ЦСКА — «Ростов» в снегопад

Президент Российской Премьер‑Лиги ( РПЛ ) рассказал, как главный арбитр матча 17‑го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» аргументировал своё решение провести встречу в воскресенье в условиях снегопада.

Сотрудники стадиона « ВЭБ -Арена» продолжали убирать снег даже во время игры. Президент ростовского клуба Арташес Арутюнянц заявлял, что «Ростов» выступал за перенос поединка, а главный тренер команды Валерий Карпин раскритиковал ответственных за принятие решения проводить матч.

Сомнения были, у меня была позиция переносить игру на завтра, регламент позволяет это сделать. Если судья останавливает игру, её можно доиграть на следующий день. В понедельник погоду обещают без снега, но мороз, имеем техническую возможность провести матчи завтра. Но есть правила игры, регламент, судья принимает решение. На матч ЦСКА — «Ростов» судья Шафеев принял решение играть, игра состоялась. Здесь (на « РЖД Арене») судья принял решение задержать матч.

Мы обсуждали ситуацию с главным судьёй. Он сказал, что матч в подобных условиях состоялся в Калининграде, он не видит смысла его переносить. Наверное, он был прав, не мне судить.

Главное, чтобы все без травм, не хотелось бы, чтобы пострадали футболисты. Принято решение [матч «Локомотива» с «Зенитом»] играть, значит, судья подтвердил, что поле готово.