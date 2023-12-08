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Агент Дана Петреску высказался о возможном возвращении тренера в Россию

сегодня, 15:24

Николай Пырнэу, агент главного тренера клуба «Чонбук Моторс» Дана Петреску, ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в Россию.

У Дана все отлично в «Чонбуке», работает, выигрывает, как обычно, дает результат. Как приспосабливается к новой культуре? Футбол во всех странах тот же. Если поступит предложение из России, он может покинуть «Чонбук» — контракт подразумевает такие движения. Мы всегда составляли контракт так, чтобы он мог уйти. Дан хотел бы вернуться в Россию, чтобы выиграть трофей — чемпионат или Кубок. Если поступит конкретное предложение, оно будет обсуждаться. Для Петреску приоритет — Россия.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 16:14
Пусть в Корее лучше тренирует, футбол везде одинаковый. Деньги только везде разные платят.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:05
Его цыганскую натуру у нас уже знают, вряд ли позовут.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:57
Давай к нам в Россию,всех примем.
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