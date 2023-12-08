Агент Дана Петреску высказался о возможном возвращении тренера в Россию

Николай Пырнэу, агент главного тренера клуба «Чонбук Моторс» , ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в Россию.

У Дана все отлично в «Чонбуке», работает, выигрывает, как обычно, дает результат. Как приспосабливается к новой культуре? Футбол во всех странах тот же. Если поступит предложение из России, он может покинуть «Чонбук» — контракт подразумевает такие движения. Мы всегда составляли контракт так, чтобы он мог уйти. Дан хотел бы вернуться в Россию, чтобы выиграть трофей — чемпионат или Кубок. Если поступит конкретное предложение, оно будет обсуждаться. Для Петреску приоритет — Россия.