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Марк Хьюз мог возглавить «Ливерпуль»

сегодня, 12:26

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз рассказал, что мог стать тренером «Ливерпуля» после ухода из клуба Роя Ходжсона в 2011 году.

У меня было собеседование для работы на посту наставника «Ливерпуля». Не думаю, что об этом остались записи, я не подписал контракт, поэтому не считается, не так ли?

Полагаю, Кенни Далглиш снова захотел стать тренером. У меня состоялся разговор с людьми из «Ливерпуля». Вряд ли это стало бы большим шоком, чем факт моей работы в «Манчестер Сити».

С 2008 по 2009 Хьюз тренировал «горожан».

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Все комментарии
s6mffzrw3yj9
s6mffzrw3yj9
сегодня в 13:08
Мог возглавить, но не возглавил, теперь уже не о чем об этом говорить и предполагать что могло было быть.
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