Марк Хьюз мог возглавить «Ливерпуль»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал, что мог стать тренером «Ливерпуля» после ухода из клуба в 2011 году.

У меня было собеседование для работы на посту наставника «Ливерпуля». Не думаю, что об этом остались записи, я не подписал контракт, поэтому не считается, не так ли?

Полагаю, Кенни Далглиш снова захотел стать тренером. У меня состоялся разговор с людьми из «Ливерпуля». Вряд ли это стало бы большим шоком, чем факт моей работы в «Манчестер Сити».