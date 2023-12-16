Моуриньо составил сборную из футболистов, которых он тренировал

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо составил символическую сборную из футболистов, которых тренировал за время своей карьеры.
Вратарь: Петр Чех.
Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас.
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле, Месут Озил.
Нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар.
Самое интересное состоит в том, что Моуриньо сам продал Галласа в Арсенал в обмен на Эшли Коула, чтобы усилить левый фланг защиты, хотя указывал тут уже ниже, что Галлас мог в защите играть везде.
Все звезды прошлых лет в основном. Макелеле, Карвалью, Санетти, Терри, Лэмпард, Дрогба. т.е. по сути Маур больше в прошлое смотрит, в начало своей карьеры. Нынешних игроков так не выделяет уже. Может и правильно. Те ребята серьезнее были.
Самое интересное состоит в том, что Моуриньо сам продал Галласа в Арсенал в обмен на Эшли Коула, чтобы усилить левый фланг защиты, хотя указывал тут уже ниже, что Галлас мог в защите играть везде.
Все звезды прошлых лет в основном. Макелеле, Карвалью, Санетти, Терри, Лэмпард, Дрогба. т.е. по сути Маур больше в прошлое смотрит, в начало своей карьеры. Нынешних игроков так не выделяет уже. Может и правильно. Те ребята серьезнее были.