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Моуриньо составил сборную из футболистов, которых он тренировал

вчера, 15:21

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо составил символическую сборную из футболистов, которых тренировал за время своей карьеры.

Вратарь: Петр Чех.

Защитники: Хавьер Дзанетти, Джон Терри, Рикарду Карвалью, Вильям Галлас.

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард, Клод Макелеле, Месут Озил.

Нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Эден Азар.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:13
Впечетляет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:40, ред.
Мнение - это одно, а Клубные предпочтения - иное.
Как вообще можно ставить на весы абсолютно разных по значимости футболиста, для меня загадка. Там ведь эффективность обоих вообще не сопоставима!

Это в каком таком месте/турнире Макелеле реально бомбил ? Он ничего сверхъестественного, выдающегося не показал. Футболист, который имел ярко выраженный - локальный успех фактически только в одной команде, находясь при этом по своему амплуа даже там не в абсолютных лидерах. Да и клуб его - Челси, на тот момент снимал трофеи лишь в АПЛ. Или в Реале бомбил..., а Зидан с Фигу на подыгрыше у него были ?))

Деку - системообразующий игрок грандиозного Порту и потрясной Барселоны, лучший (не побоюсь этого слова) в мире плеймекер первой половины 2000-х. Звезда, кузнец побед выше упомянутых клубов в ЛЧ и лучший плеймекер этого турнира 2004/2006. Чуть ли не каждый матч португальца был маленьким представлением - футбольной сказкой для гурманов. Сам Моуриньо говорил : "Дайте мне четверых Деку в центр!"

P.S. Кстати. Из воспоминаний. Тот же Майкл Эссьен, как по мне, был покруче Макелеле... Это я так..., к слову.
5d9rw94pqccd
5d9rw94pqccd
вчера в 18:36
Галлас удивил конечно. Он играл отлично за Челси, но конкуренция по позиции не слабая. Нуну Валенте, Эшли Коул, Киву, Марсело, Аспиликуэта успел поиграть слева, Шоу. Это определенно комплимент Вильяму.
Самое интересное состоит в том, что Моуриньо сам продал Галласа в Арсенал в обмен на Эшли Коула, чтобы усилить левый фланг защиты, хотя указывал тут уже ниже, что Галлас мог в защите играть везде.
Все звезды прошлых лет в основном. Макелеле, Карвалью, Санетти, Терри, Лэмпард, Дрогба. т.е. по сути Маур больше в прошлое смотрит, в начало своей карьеры. Нынешних игроков так не выделяет уже. Может и правильно. Те ребята серьезнее были.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:19
Очень конкурентная сборная.
Karkaz
Karkaz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:48
Моур всегда лестно отзывался об Озиле. Ну и по факту, таких как Озил с такой техникой и умными передачами единицы, техника Месси, передачи как у ХавИньесты. Не стал лучшим игроком во всех "хит парадах" только из за своего мягкотелого характера.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:34
У каждого конечно свое мнение, но я бы и 5 Деку не променял бы на одного из лучших опорных полузащитников мира Макелеле, который бомбил в Испании и Англии до старости 🔥 Деку же, по сути, после Порту уже был не тем, кого тренировал Маур
112910415
112910415
вчера в 16:22
серьёзные люди, факт
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:15, ред.
Точно. Я думал, что Карвальо из периода Челси и Реала, но в Порту Моуриньо тоже поиграл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 16:12
В сравнении с Деку, да, - такое.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:10
Макелеле - такое?))
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:10
Карвальо (Порту, Челси)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
С языка снял.)
Где Деку ? Макелеле, Озил - такое...
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:33
Вечно у soccera новости отстают от жизни.. Мавр сказал, что ничего не составлял..
Elliada
Elliada
вчера в 15:30
Из Порту никого?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:28
ТОП уровень ТОП тренера.
283qkyvbdy95
283qkyvbdy95
вчера в 15:24
С хорошими игроками его свела судьба, почти сборная
Гость
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