Символическая антисборная 18-го тура РПЛ. Неудачливые «армейцы» и провал «Крыльев Советов»

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вчера, 21:51

Многие футболисты старались, но допустили роковые ошибки.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Во-первых, Акинфеев должен управлять защитой. Ему давно стоило обратить внимание, что персональный разбор соперников на угловых – слабое место ЦСКА , сразу два человека потеряли Кривцова, ведь искали глазами людей с другими номерами. Во-вторых, вратарь пропустил в свой ближний угол. Гайич мешал, но Игорь не спас, «армейцы» проиграли «Краснодару».

Защитники

Георгий Зотов («Крылья Советов»)

Бейл остался на лавке, но без голландца на правом фланге не было порядка в обороне. Зиньковский неплохо сыграл против бывшей команды, но даже когда слева оказывались Промес и Соболев, то выходили победителями. Зотов не сумел надежно закрыть правый фланг «Крыльев Советов» в обороне, хотя и левый край не справился с Мартинсом.

Сильвие Бегич («Урал»)

У «Локомотива» очередной невзрачный матч Дзюбы. Но оборона «Урала» нашла у «красно-зеленых» футболистов, которых упускали в штрафной площади. Бегич сторожил воздух, позволив защитнику Морозову забить после навеса с левого фланга. Также боснийцу не хватило сил в концовке поединка, чтобы поймать контратаку с участием Пиняева и Тикнизяна.

Иван Остойич («Балтика»)

Разок центральный защитник и капитан «Балтики» подстраховал голкипера, не позволил «Рубину» удвоить счет, но первый и в итоге победный мяч на совести Ивана. Остойич проиграл забег Даку, который грамотно прикрыл мяч корпусом. Игрок обороны не помешал сопернику, и в целом «Рубин» был эффективен впереди – 6 из 10 ударов в створ.

Александр Солдатенков («Крылья Советов»)

Сначала защитник сборной России не помог Евгеньеву поймать Промеса, а спустя некоторое время отдал голевой пас на соперника – неудачно отбил мяч на Соболева. Игра была сделана «Спартаком» в дебюте, защита подвела тренера Осинькина. За весь матч у «красно-белых» 7 ударов в створ, чистое поражение обороны самарцев.

Андрей Лангович («Ростов»)

Сыграл довольно активно, что не помогло «Ростову» забить гол «Ахмату». Тодорович не чувствовал себя скованным в атаке, а футболисты группы атаки грозненцев пытались развить успех флангом Ланговича. Андрей едва не стал главным антигероем матча, когда явно нарушил правила на сопернике на углу штрафной площади. Получил красную карточку, и ещё повезло, что не привез пенальти.

Полузащитники

Ильзат Ахметов («Краснодар»)

«Горожанам» нужны сильные новички в атаку, чтобы весной не растерять шансы на титул. Ахметов удачно выходил на замену, но когда появился в основе, то показал только попытки обыграть всех на дриблинге. Но это не дворовой футбол. Позиционные атаки «Краснодару» не удались, в обороне старались играть плотно, но у ЦСКА были подходы, вратарь Сафонов спасал команду. Ахметов наиграл на замену, вышел будущий герой матча Кривцов.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Зделар – слабое звено в ЦСКА . Даже на родной позиции в центре москвичи не получают достойного напарника для Мендеса. Серб старательно отдает мяч ближнему одноклубнику, но при этом не обостряет игру и не всегда удачно может поймать чужую контратаку. Саше повезло, что не было на поле Кордобы – некому было у «Краснодара» открываться за спиной.

Ду Кейрос («Зенит»)

Бразилец изображал активность, что нетрудно сделать, если у твоей команды 62 % владения мячом в домашнем матче против скромного соперника. Но если бы Кассьерра не затолкал мяч в сетку на 15-й минуте, то «Зениту» с такой неважной игрой светила домашняя ничья против упрямой команды Юрана. Кейрос не создавал моменты, как Клаудиньо в других матчах. Пока переход Ду в списке неудачных трансферов сезона.

Нападающие

Мосес Кобнан («Краснодар»)

Без Кордобы в атаке у «горожан» мог играть юный форвард Кокшаров. Но Ивич доверился более опытному Мосесу Кобнану. И нигериец подвел вместе с напарником и соотечественником Олусегуном. Но если Олакунле хотя бы пытался навязывать борьбу игрокам ЦСКА , то Кобнан потерялся на поле. Лишь дважды выходил из тени, оба раза неудачно.

Аббосбек Файзуллаев ( ЦСКА )

Активность не равна успешности. Один из главных юниоров сезона после матча с «Краснодаром» попал в этот состав по двум причинам. Во-первых, не реализовал свои моменты, 4 промаха после 5 ударов, надо лучше готовить выстрелы по чужим воротам. Во-вторых, именно Аббосбек зазевался, когда Кривцов выскочил на голевую позицию на 90-й минуте матча. Тот случай, когда таланту не хватило опыта.

Главный тренер

Владимир Ивич («Краснодар»)

Оригинальный выбор с учетом победы на последних минутах, но к лидеру РПЛ должны быть высокие требования. ЦСКА – неудобный соперник для «Краснодара», но это не отменяет поражение Ивича от Федотова в тренерском смысле. У «горожан» мало что получалось, допустили несколько опасных моментов «армейцев». Владимиру нужно пересмотреть свою работу в подобных матчах, ведь не всегда спасет подача с угла поля от Сперцяна.

Судейская ошибка тура. Пенальти в ворота «Динамо»

Помощник с повторами не разобрался. Стоило тщательнее посмотреть эпизод с разных ракурсов. Бальбуэна и игрок «Факела» держали друг друга. Никакой отмашки локтем не было, защитник «Динамо» пытался освободиться от захвата и перенес руку через соперника. Это не удар и не нарушение правил, обычная борьба. Москвичей лишили двух пунктов из-за пенальти, арбитр Шафеев неправ, как и его коллега у мониторов Казарцев. Надеемся, весной не будет подобных эпизодов в матчах преследователей «Зенита». После паузы нужна чемпионская интрига и настоящая борьба за титул.