Символическая антисборная 18-го тура РПЛ. Неудачливые «армейцы» и провал «Крыльев Советов»

Многие футболисты старались, но допустили роковые ошибки.
Вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Во-первых, Акинфеев должен управлять защитой. Ему давно стоило обратить внимание, что персональный разбор соперников на угловых – слабое место ЦСКА, сразу два человека потеряли Кривцова, ведь искали глазами людей с другими номерами. Во-вторых, вратарь пропустил в свой ближний угол. Гайич мешал, но Игорь не спас, «армейцы» проиграли «Краснодару».
Защитники
Георгий Зотов («Крылья Советов»)
Бейл остался на лавке, но без голландца на правом фланге не было порядка в обороне. Зиньковский неплохо сыграл против бывшей команды, но даже когда слева оказывались Промес и Соболев, то выходили победителями. Зотов не сумел надежно закрыть правый фланг «Крыльев Советов» в обороне, хотя и левый край не справился с Мартинсом.
Сильвие Бегич («Урал»)
У «Локомотива» очередной невзрачный матч Дзюбы. Но оборона «Урала» нашла у «красно-зеленых» футболистов, которых упускали в штрафной площади. Бегич сторожил воздух, позволив защитнику Морозову забить после навеса с левого фланга. Также боснийцу не хватило сил в концовке поединка, чтобы поймать контратаку с участием Пиняева и Тикнизяна.
Иван Остойич («Балтика»)
Разок центральный защитник и капитан «Балтики» подстраховал голкипера, не позволил «Рубину» удвоить счет, но первый и в итоге победный мяч на совести Ивана. Остойич проиграл забег Даку, который грамотно прикрыл мяч корпусом. Игрок обороны не помешал сопернику, и в целом «Рубин» был эффективен впереди – 6 из 10 ударов в створ.
Александр Солдатенков («Крылья Советов»)
Сначала защитник сборной России не помог Евгеньеву поймать Промеса, а спустя некоторое время отдал голевой пас на соперника – неудачно отбил мяч на Соболева. Игра была сделана «Спартаком» в дебюте, защита подвела тренера Осинькина. За весь матч у «красно-белых» 7 ударов в створ, чистое поражение обороны самарцев.
Андрей Лангович («Ростов»)
Сыграл довольно активно, что не помогло «Ростову» забить гол «Ахмату». Тодорович не чувствовал себя скованным в атаке, а футболисты группы атаки грозненцев пытались развить успех флангом Ланговича. Андрей едва не стал главным антигероем матча, когда явно нарушил правила на сопернике на углу штрафной площади. Получил красную карточку, и ещё повезло, что не привез пенальти.
Полузащитники
Ильзат Ахметов («Краснодар»)
«Горожанам» нужны сильные новички в атаку, чтобы весной не растерять шансы на титул. Ахметов удачно выходил на замену, но когда появился в основе, то показал только попытки обыграть всех на дриблинге. Но это не дворовой футбол. Позиционные атаки «Краснодару» не удались, в обороне старались играть плотно, но у ЦСКА были подходы, вратарь Сафонов спасал команду. Ахметов наиграл на замену, вышел будущий герой матча Кривцов.
Саша Зделар (ЦСКА)
Зделар – слабое звено в ЦСКА. Даже на родной позиции в центре москвичи не получают достойного напарника для Мендеса. Серб старательно отдает мяч ближнему одноклубнику, но при этом не обостряет игру и не всегда удачно может поймать чужую контратаку. Саше повезло, что не было на поле Кордобы – некому было у «Краснодара» открываться за спиной.
Ду Кейрос («Зенит»)
Бразилец изображал активность, что нетрудно сделать, если у твоей команды 62 % владения мячом в домашнем матче против скромного соперника. Но если бы Кассьерра не затолкал мяч в сетку на 15-й минуте, то «Зениту» с такой неважной игрой светила домашняя ничья против упрямой команды Юрана. Кейрос не создавал моменты, как Клаудиньо в других матчах. Пока переход Ду в списке неудачных трансферов сезона.
Нападающие
Мосес Кобнан («Краснодар»)
Без Кордобы в атаке у «горожан» мог играть юный форвард Кокшаров. Но Ивич доверился более опытному Мосесу Кобнану. И нигериец подвел вместе с напарником и соотечественником Олусегуном. Но если Олакунле хотя бы пытался навязывать борьбу игрокам ЦСКА, то Кобнан потерялся на поле. Лишь дважды выходил из тени, оба раза неудачно.
Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА)
Активность не равна успешности. Один из главных юниоров сезона после матча с «Краснодаром» попал в этот состав по двум причинам. Во-первых, не реализовал свои моменты, 4 промаха после 5 ударов, надо лучше готовить выстрелы по чужим воротам. Во-вторых, именно Аббосбек зазевался, когда Кривцов выскочил на голевую позицию на 90-й минуте матча. Тот случай, когда таланту не хватило опыта.
Главный тренер
Владимир Ивич («Краснодар»)
Оригинальный выбор с учетом победы на последних минутах, но к лидеру РПЛ должны быть высокие требования. ЦСКА – неудобный соперник для «Краснодара», но это не отменяет поражение Ивича от Федотова в тренерском смысле. У «горожан» мало что получалось, допустили несколько опасных моментов «армейцев». Владимиру нужно пересмотреть свою работу в подобных матчах, ведь не всегда спасет подача с угла поля от Сперцяна.
Судейская ошибка тура. Пенальти в ворота «Динамо»
Помощник с повторами не разобрался. Стоило тщательнее посмотреть эпизод с разных ракурсов. Бальбуэна и игрок «Факела» держали друг друга. Никакой отмашки локтем не было, защитник «Динамо» пытался освободиться от захвата и перенес руку через соперника. Это не удар и не нарушение правил, обычная борьба. Москвичей лишили двух пунктов из-за пенальти, арбитр Шафеев неправ, как и его коллега у мониторов Казарцев. Надеемся, весной не будет подобных эпизодов в матчах преследователей «Зенита». После паузы нужна чемпионская интрига и настоящая борьба за титул.
Я сказал как есть, с парнем работать надо, а Федот ему говорит беги и бей.
Я сказал как есть, с парнем работать надо, а Федот ему говорит беги и бей.
А вот файзулаев лишний.
А вот файзулаев лишний.
Ивич переиграл Федотова, а не гол Кривцова.
Ивич переиграл Федотова, а не гол Кривцова.