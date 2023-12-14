Беллингем, Сака и Кейн в сборной группового этапа ЛЧ. Но есть и неожиданные герои

Комплименты лучшим футболистам турнира.
Вратарь
Ник Поуп («Ньюкасл») – стена турнира
Англичанина не хватило «Ньюкаслу» в решающем матче ЛЧ. Ник пропустил на 5 голов меньше, чем мог, исходя из качества шансов ПСЖ, «Боруссии» Д и «Милана». Голкипер справился с 25 ударами, чаще встречались с мячом только голкиперы аутсайдеров. Можно похвалить Зоммера, что отразил 90 % ударов, но у «Интера» классная защита, а у «Ньюкасла» спасал вратарь – взял 86.7 % попыток.
Защитники
Жоау Канселу («Барселона») – неугомонность сезона
Побеждал в Манчестере, но не был счастлив. А вот переезд в «Барселону» позволил Жоау снова получать удовольствие от футбола. Работа тренера Хави далека от идеала, но Жоау ему помог. В ЛЧ португальский латераль каталонцев был одним из самых ярких фланговых футболистов, успевая защищаться – 16 отборов и 10 перехватов, и атаковать. Благодаря Канселу обыграли «Порту» и стали первыми в группе.
Пепе («Порту») – ветеран сезона
Можно похвалить Субельдию из «Реала Сосьедад», отдаем должное Рюдигеру, но Пепе на сорок первом году жизни не просто сыграл в 5 матчах ЛЧ – в чемпионате Португалии у него всего 7 поединков, но и забил два мяча. Легендарный зверь вернулся в «Порту» и не подводит тренера Консейсау. Опыт Пепе помог «драконам» обойти «Шахтёр» в таблице. Ветеран обновил рекорд ЛЧ как самый возрастной автор гола – забил в 40 лет и 290 дней.
Матс Хуммельс («Боруссия» Д) – король отборов
Хуммельса тестировали в сложной группе с «Ньюкаслом», «Миланом» и ПСЖ. И хотя «Боруссия» Д ошибалась в защите – соперники создали моментов на десять забитых мячей, активная игра немца помешала навредить планам «шмелей». Немецкий клуб опередил ПСЖ после домашней ничьей, а Хуммельс сделал всё, чтобы сэйв его коллеги защитника Зюле не был напрасным. У Матса рекорд ЛЧ по сумме отборов и перехватов – 40 штук.
Давид Раум («Лейпциг») – прострелы сезона
Точно не второй Лам, но для «Лейпцига» Раум важный футболист. Может оказаться в «Баварии», если после ухода Дэвиса в «Реал» не найдут никого лучше. Левые защитники в этой ЛЧ не всегда играли по шесть матчей, элитные команды тасовали состав на этой позиции. В результате можно отметить Раума, Муньоса из «Реала Сосьедад» и Лино из «Атлетико». Но Раум был не хуже, создал 15 моментов – лучший результат среди защитников.
Полузащитники
Букайо Сака («Арсенал») – эффективность турнира
По среднему значению голов с игры плюс ассистов за полный матч Сака первый в рейтинге игроков ЛЧ. Даже напарник Жезус и ещё один участник символической сборной Галено из «Порту» ему уступают. Сака набирает высоту, превращаясь в звезду мирового масштаба из талантливого парнишки с правого фланга «Арсенала». Букайо трижды забил, четыре раза создал голы напарников. По ассистам Сака первый в ЛЧ.
Микель Мерино («Реал Сосьедад») – король воздуха
Тут мог быть Родри, но «горожане» были заметно сильнее всех в квартете, в отличие от «Реала Сосьедад», который воевал против «Интера», «Бенфики» и «Зальцбурга». Испанский клуб ни разу не проиграл, и Мерино помог своей команде пропустить всего дважды. Микель был лучшим на втором этаже, 32 удачных действия, хотя внизу тоже прекрасно читал игру.
Джуд Беллингем («Реал») – лучший игрок
Влился в «Реал», словно в него вселился дух Зидана. Беллингем провел решающие отрезки матчей команды Анчелотти в ЛЧ на невероятно высоком уровне. Группа была для «Реала» не самой сложной, раз выжали шесть побед, но для Джуда это совершенно новый опыт, ведет игру легендарного клуба. Повторил свой рекорд по голам в ЛЧ – 4 штуки, и трижды ассистировал напарникам.
Галено («Порту») – открытие турнира
Лучший по системе «гол плюс пас», набрал 7 баллов. Конечно, у этого успеха есть секрет, результативные действия – 4 гола и 3 ассиста, случились в двух матчах против «Шахтёра». Но именно поединки против «горняков» были для «Порту» решающими. Две победы вывели в плей-офф, а Галено, хотя ему важно заиграть стабильнее, на радарах скаутов богатых клубов.
Нападающие
Антуан Гризманн («Атлетико») – меткость этапа
Холанд забивал с пенальти, да и промахивался не раз. А вот Гризманн сыграл иначе. Антуан рад возвращению в «Атлетико». Форвард заявил, что не планирует менять клуб на другую европейскую команду. Позже завершит карьеру за пределами родного континента. А пока вокруг Антуана вертится успешная игра «Атлетико». Француз забил 5 мячей после 7 ударов в створ.
Харри Кейн («Бавария») – многозадачность года
У Харри столько же голевых передач на «Олд Траффорд» в новом сезоне, сколько и у капитана МЮ Фернандеша – одна. Пас стал победным, «Бавария» завершила групповой этап с шестью успехами подряд. Кейн в новом клубе начал с 4 голов и 3 ассистов в Лиге чемпионов. Не такой впечатляющий рывок, как в Бундеслиге, но трансфер англичанина точно окупается в ЛЧ.
Главный тренер
Якоб Нееструп («Копенгаген») – характер сезона
«Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити» не нашли вызовов в турнире, их тренеры выполнили дежурную работу. А вот Якоб в 35 лет оставил МЮ тен Хага последним в турнирной таблице, а в 6-м туре обыграл «Галатасарай». «Копенгаген» не может играть так мощно, как «Арсенал», «Боруссия» Д и «Реал Сосьедад», но для датчан выход в плей-офф Лиги чемпионов уже праздник. Нееструп порадовал невероятных фанатов в Копенгагене, а теперь скрестил пальцы, чтобы на жеребьевке достался не один из явных фаворитов.
Событие группового этапа. МЮ на последнем месте
Гранды такого масштаба редко на последних местах. Если говорим об историческом величии, то подобного не случалось около двадцати лет, ведь «Манчестер Сити» Манчини не был победителем ЛЧ, как МЮ Фергюсона. «Милан», «Барселона» и «Бавария» оказывались последними в группах, но мало кто верил, что тен Хаг финиширует одновременно ниже клубов из Дании и Турции. Но у Эрика и его подопечных получилось глубокое погружение. Приключения Онаны и компании запомнят надолго.