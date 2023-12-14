Беллингем, Сака и Кейн в сборной группового этапа ЛЧ. Но есть и неожиданные герои

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вчера, 22:32

Комплименты лучшим футболистам турнира.

Вратарь

Ник Поуп («Ньюкасл») – стена турнира

Англичанина не хватило «Ньюкаслу» в решающем матче ЛЧ . Ник пропустил на 5 голов меньше, чем мог, исходя из качества шансов ПСЖ , «Боруссии» Д и «Милана». Голкипер справился с 25 ударами, чаще встречались с мячом только голкиперы аутсайдеров. Можно похвалить Зоммера, что отразил 90 % ударов, но у «Интера» классная защита, а у «Ньюкасла» спасал вратарь – взял 86.7 % попыток.

Защитники

Жоау Канселу («Барселона») – неугомонность сезона

Побеждал в Манчестере, но не был счастлив. А вот переезд в «Барселону» позволил Жоау снова получать удовольствие от футбола. Работа тренера Хави далека от идеала, но Жоау ему помог. В ЛЧ португальский латераль каталонцев был одним из самых ярких фланговых футболистов, успевая защищаться – 16 отборов и 10 перехватов, и атаковать. Благодаря Канселу обыграли «Порту» и стали первыми в группе.

Пепе («Порту») – ветеран сезона

Можно похвалить Субельдию из «Реала Сосьедад», отдаем должное Рюдигеру, но Пепе на сорок первом году жизни не просто сыграл в 5 матчах ЛЧ – в чемпионате Португалии у него всего 7 поединков, но и забил два мяча. Легендарный зверь вернулся в «Порту» и не подводит тренера Консейсау. Опыт Пепе помог «драконам» обойти «Шахтёр» в таблице. Ветеран обновил рекорд ЛЧ как самый возрастной автор гола – забил в 40 лет и 290 дней.

Матс Хуммельс («Боруссия» Д) – король отборов

Хуммельса тестировали в сложной группе с «Ньюкаслом», «Миланом» и ПСЖ . И хотя «Боруссия» Д ошибалась в защите – соперники создали моментов на десять забитых мячей, активная игра немца помешала навредить планам «шмелей». Немецкий клуб опередил ПСЖ после домашней ничьей, а Хуммельс сделал всё, чтобы сэйв его коллеги защитника Зюле не был напрасным. У Матса рекорд ЛЧ по сумме отборов и перехватов – 40 штук.

Давид Раум («Лейпциг») – прострелы сезона

Точно не второй Лам, но для «Лейпцига» Раум важный футболист. Может оказаться в «Баварии», если после ухода Дэвиса в «Реал» не найдут никого лучше. Левые защитники в этой ЛЧ не всегда играли по шесть матчей, элитные команды тасовали состав на этой позиции. В результате можно отметить Раума, Муньоса из «Реала Сосьедад» и Лино из «Атлетико». Но Раум был не хуже, создал 15 моментов – лучший результат среди защитников.

Полузащитники

Букайо Сака («Арсенал») – эффективность турнира

По среднему значению голов с игры плюс ассистов за полный матч Сака первый в рейтинге игроков ЛЧ . Даже напарник Жезус и ещё один участник символической сборной Галено из «Порту» ему уступают. Сака набирает высоту, превращаясь в звезду мирового масштаба из талантливого парнишки с правого фланга «Арсенала». Букайо трижды забил, четыре раза создал голы напарников. По ассистам Сака первый в ЛЧ .

Микель Мерино («Реал Сосьедад») – король воздуха

Тут мог быть Родри, но «горожане» были заметно сильнее всех в квартете, в отличие от «Реала Сосьедад», который воевал против «Интера», «Бенфики» и «Зальцбурга». Испанский клуб ни разу не проиграл, и Мерино помог своей команде пропустить всего дважды. Микель был лучшим на втором этаже, 32 удачных действия, хотя внизу тоже прекрасно читал игру.

Джуд Беллингем («Реал») – лучший игрок

Влился в «Реал», словно в него вселился дух Зидана. Беллингем провел решающие отрезки матчей команды Анчелотти в ЛЧ на невероятно высоком уровне. Группа была для «Реала» не самой сложной, раз выжали шесть побед, но для Джуда это совершенно новый опыт, ведет игру легендарного клуба. Повторил свой рекорд по голам в ЛЧ – 4 штуки, и трижды ассистировал напарникам.

Галено («Порту») – открытие турнира

Лучший по системе «гол плюс пас», набрал 7 баллов. Конечно, у этого успеха есть секрет, результативные действия – 4 гола и 3 ассиста, случились в двух матчах против «Шахтёра». Но именно поединки против «горняков» были для «Порту» решающими. Две победы вывели в плей-офф, а Галено, хотя ему важно заиграть стабильнее, на радарах скаутов богатых клубов.

Нападающие

Антуан Гризманн («Атлетико») – меткость этапа

Холанд забивал с пенальти, да и промахивался не раз. А вот Гризманн сыграл иначе. Антуан рад возвращению в «Атлетико». Форвард заявил, что не планирует менять клуб на другую европейскую команду. Позже завершит карьеру за пределами родного континента. А пока вокруг Антуана вертится успешная игра «Атлетико». Француз забил 5 мячей после 7 ударов в створ.

Харри Кейн («Бавария») – многозадачность года

У Харри столько же голевых передач на «Олд Траффорд» в новом сезоне, сколько и у капитана МЮ Фернандеша – одна. Пас стал победным, «Бавария» завершила групповой этап с шестью успехами подряд. Кейн в новом клубе начал с 4 голов и 3 ассистов в Лиге чемпионов. Не такой впечатляющий рывок, как в Бундеслиге, но трансфер англичанина точно окупается в ЛЧ .

Главный тренер

Якоб Нееструп («Копенгаген») – характер сезона

«Реал», «Бавария» и «Манчестер Сити» не нашли вызовов в турнире, их тренеры выполнили дежурную работу. А вот Якоб в 35 лет оставил МЮ тен Хага последним в турнирной таблице, а в 6-м туре обыграл «Галатасарай». «Копенгаген» не может играть так мощно, как «Арсенал», «Боруссия» Д и «Реал Сосьедад», но для датчан выход в плей-офф Лиги чемпионов уже праздник. Нееструп порадовал невероятных фанатов в Копенгагене, а теперь скрестил пальцы, чтобы на жеребьевке достался не один из явных фаворитов.

Событие группового этапа. МЮ на последнем месте