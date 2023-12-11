Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Гениальная уловка «Краснодара» и возвращение Промеса

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вчера, 13:08

Удачный тур для многих героев сезона.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – надёжность недели

Акинфеев пропустил, а вот Матвей в восьмой раз ушел с поля без горького привкуса во рту в РПЛ . Любопытный факт – Сафонов лишь раз пропустил два мяча за матч в новом чемпионате. Но не против ЦСКА . С «армейцами» Матвей взял шесть ударов, разок уронил мяч на выходе, но мгновенно исправился. Голкипер отпраздновал юбилейный «сухой» матч в РПЛ .

Защитники

Евгений Морозов («Локомотив») – король воздуха

Не навредил в день победы против «Зенита», а против «Урала» стал одним из героев матча. Сначала Морозов забил быстрый мяч, классно открылся в штрафной площади после навеса Глушенкова. А позже Морозов с напарниками не позволил Егорычеву отыграться. Евгений выиграл 7 единоборств на втором этаже и 9 раз удачно выносил мяч из штрафной площади «Локомотива».

Георгий Арутюнян («Краснодар») – юниор недели

В 19 лет армянин вышел в основе в центральном матче и не запутался, хотя Ивич использовал сложную схему. Опорник Черников оказывался в линии обороны, атакующий хавбек Батчи прикрывал левую бровку. Арутюнян хорошо сыграл один в один и выносил мяч куда подальше. У опытных напарников было несколько ошибок, но оборона «Краснодара» не испугалась давления ЦСКА .

Данила Хотулев («Оренбург») – новичок тура

Стал автором спасительного удара на 93-й минуте матча против «Сочи». Хотя после паса Нобоа отличился Игнатьев, Данила, который впервые сыграл в основе в РПЛ в новом сезоне, исправил ошибку обороны «Оренбурга» и спас команду от выездного поражения. Команда Деограсии ведет сложную борьбу за спасение. И Хотулев помог, а прощальную передачу отдал аргентинец Вера, который уезжает в «Локомотив».

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Гол плюс пас, первый такой подвиг хавбека в футболке «Спартака». «Крылья Советов» быстро позволили Кристоферу удачно навесить мяч на Промеса с правого фланга, а собственный гол Мартинсу пришлось ждать до старта второго тайма. Этот удар испортил для зрителей вторую половину, счет стал 3:0. Зато «Спартак» впервые за долгое время спокойно доиграл матч, в котором Кристофер был хорош.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – ловкач тура

Хотя постоянно отдает передачи под удар, до матча против ЦСКА имел всего один ассист. В игре с «армейцами» Эдуард не был самым заметным, но оказался героем ключевого эпизода. Кривцов нанес определяющий удар, но без идеального паса низом после розыгрыша углового «Краснодар» не ушел бы на перерыв в чемпионате, опережая «Зенит». Сперцяна выделяет мышление.

Битело («Динамо»)

В «Динамо» огорчены из-за «стандартности» ничьей в Воронеже. Могли победить, не реализовали свои моменты, а дальше судья придумал пенальти – «Факел» сравнял счет. Времени и сил для победы не хватило. Но Битело до этого сыграл заметно, бил и отдавал передачи, заслужил звание лучшего игрока матча. Бразилец прижился, и даже холодная погода и сложное поле не испугали новичка «Динамо».

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Оборона «Урала» не справилась с атакой «Локомотива». Вернее, с двумя игроками – Глушенковым и Тикнизяном. Наир сыграл полноценный поединок и в концовке был награжден за активность голом в ворота Помазуна. Пиняев не пожадничал и отдал передачу на армянина прямо перед воротами. Зимой продолжатся разговоры об уходе Тикнизяна в зарубежный клуб.

Нападающие

Мирлинд Даку («Рубин») – открывание недели

Знаем, что Кассьерра забил 1 гол после одного удара в створ с метра, но игроки «Зенита» провели плохой матч против «Пари НН». В отличие от «Рубина», который обыграл «Балтику» в гостях. Албанец готовится к Евро-2024, поэтому будет стараться радовать Рахимова и после паузы на игры сборных. А в отпуск Мирлинд ушел в хорошем настроении. У него было четыре удара по воротам «Балтики» и победный мяч в дебюте встречи, идеально избавился от опеки Остойича.

Александр Соболев («Спартак») – ударник недели

Единственная претензия к форварду – не забил больше одного мяча. Александр отличился после скидки защитника соперника, но хорошо открывался, обыгрывал оппонентов и был очень активным. Соболев показал Абаскалю, что заслуживает постоянно играть в основе, невзирая на прохладные отношения с тренером. Александр нанес 8 ударов, из которых 5 в створ.

Квинси Промес («Спартак») – неудержимость тура

Увидели классический футбол Промеса, по которому фанаты «красно-белых» начали скучать. Не во всех последних играх «Спартака» голландец показывал максимум, но против «Крыльев Советов» провел великолепный поединок. Забил ранний гол, попадал дальними ударами в каркас чужих ворот, подскочил, когда Мартинс доводил счет до разгрома, чтобы мяч проследовал в сетку ворот.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Мгновенно получил награду за правильную подготовку к матчу. «Спартак» забил два мяча за восемь минут. «Крылья Советов» допускали ошибки против Мартинса и Соболева, которых Абаскаль правильно отобрал в основу. Также пригодился Промес, правильно сыграли Умяров и Пруцев в центре, не затерялся Зиньковский слева. Гильермо ушел на перерыв в хорошем настроении, хотя в «Спартаке» не стали гарантировать, что испанец останется тренером.

Уловка тура. Победный угловой «Краснодара»