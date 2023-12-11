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Символическая сборная 18-го тура РПЛ. Гениальная уловка «Краснодара» и возвращение Промеса

вчера, 13:08
Никита Кривцов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь

Удачный тур для многих героев сезона.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – надёжность недели

Акинфеев пропустил, а вот Матвей в восьмой раз ушел с поля без горького привкуса во рту в РПЛ. Любопытный факт – Сафонов лишь раз пропустил два мяча за матч в новом чемпионате. Но не против ЦСКА. С «армейцами» Матвей взял шесть ударов, разок уронил мяч на выходе, но мгновенно исправился. Голкипер отпраздновал юбилейный «сухой» матч в РПЛ.

Защитники

Евгений Морозов («Локомотив») – король воздуха

Не навредил в день победы против «Зенита», а против «Урала» стал одним из героев матча. Сначала Морозов забил быстрый мяч, классно открылся в штрафной площади после навеса Глушенкова. А позже Морозов с напарниками не позволил Егорычеву отыграться. Евгений выиграл 7 единоборств на втором этаже и 9 раз удачно выносил мяч из штрафной площади «Локомотива».

Георгий Арутюнян («Краснодар») – юниор недели

В 19 лет армянин вышел в основе в центральном матче и не запутался, хотя Ивич использовал сложную схему. Опорник Черников оказывался в линии обороны, атакующий хавбек Батчи прикрывал левую бровку. Арутюнян хорошо сыграл один в один и выносил мяч куда подальше. У опытных напарников было несколько ошибок, но оборона «Краснодара» не испугалась давления ЦСКА.

Данила Хотулев («Оренбург») – новичок тура

Стал автором спасительного удара на 93-й минуте матча против «Сочи». Хотя после паса Нобоа отличился Игнатьев, Данила, который впервые сыграл в основе в РПЛ в новом сезоне, исправил ошибку обороны «Оренбурга» и спас команду от выездного поражения. Команда Деограсии ведет сложную борьбу за спасение. И Хотулев помог, а прощальную передачу отдал аргентинец Вера, который уезжает в «Локомотив».

Полузащитники

Кристофер Мартинс («Спартак»)

Гол плюс пас, первый такой подвиг хавбека в футболке «Спартака». «Крылья Советов» быстро позволили Кристоферу удачно навесить мяч на Промеса с правого фланга, а собственный гол Мартинсу пришлось ждать до старта второго тайма. Этот удар испортил для зрителей вторую половину, счет стал 3:0. Зато «Спартак» впервые за долгое время спокойно доиграл матч, в котором Кристофер был хорош.

Эдуард Сперцян («Краснодар») – ловкач тура

Хотя постоянно отдает передачи под удар, до матча против ЦСКА имел всего один ассист. В игре с «армейцами» Эдуард не был самым заметным, но оказался героем ключевого эпизода. Кривцов нанес определяющий удар, но без идеального паса низом после розыгрыша углового «Краснодар» не ушел бы на перерыв в чемпионате, опережая «Зенит». Сперцяна выделяет мышление.

Битело («Динамо»)

В «Динамо» огорчены из-за «стандартности» ничьей в Воронеже. Могли победить, не реализовали свои моменты, а дальше судья придумал пенальти – «Факел» сравнял счет. Времени и сил для победы не хватило. Но Битело до этого сыграл заметно, бил и отдавал передачи, заслужил звание лучшего игрока матча. Бразилец прижился, и даже холодная погода и сложное поле не испугали новичка «Динамо».

Наир Тикнизян («Локомотив»)

Оборона «Урала» не справилась с атакой «Локомотива». Вернее, с двумя игроками – Глушенковым и Тикнизяном. Наир сыграл полноценный поединок и в концовке был награжден за активность голом в ворота Помазуна. Пиняев не пожадничал и отдал передачу на армянина прямо перед воротами. Зимой продолжатся разговоры об уходе Тикнизяна в зарубежный клуб.

Нападающие

Мирлинд Даку («Рубин») – открывание недели

Знаем, что Кассьерра забил 1 гол после одного удара в створ с метра, но игроки «Зенита» провели плохой матч против «Пари НН». В отличие от «Рубина», который обыграл «Балтику» в гостях. Албанец готовится к Евро-2024, поэтому будет стараться радовать Рахимова и после паузы на игры сборных. А в отпуск Мирлинд ушел в хорошем настроении. У него было четыре удара по воротам «Балтики» и победный мяч в дебюте встречи, идеально избавился от опеки Остойича.

Александр Соболев («Спартак») – ударник недели

Единственная претензия к форварду – не забил больше одного мяча. Александр отличился после скидки защитника соперника, но хорошо открывался, обыгрывал оппонентов и был очень активным. Соболев показал Абаскалю, что заслуживает постоянно играть в основе, невзирая на прохладные отношения с тренером. Александр нанес 8 ударов, из которых 5 в створ.

Квинси Промес («Спартак») – неудержимость тура

Увидели классический футбол Промеса, по которому фанаты «красно-белых» начали скучать. Не во всех последних играх «Спартака» голландец показывал максимум, но против «Крыльев Советов» провел великолепный поединок. Забил ранний гол, попадал дальними ударами в каркас чужих ворот, подскочил, когда Мартинс доводил счет до разгрома, чтобы мяч проследовал в сетку ворот.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Мгновенно получил награду за правильную подготовку к матчу. «Спартак» забил два мяча за восемь минут. «Крылья Советов» допускали ошибки против Мартинса и Соболева, которых Абаскаль правильно отобрал в основу. Также пригодился Промес, правильно сыграли Умяров и Пруцев в центре, не затерялся Зиньковский слева. Гильермо ушел на перерыв в хорошем настроении, хотя в «Спартаке» не стали гарантировать, что испанец останется тренером.

Уловка тура. Победный угловой «Краснодара»

Будь это последний тур с пасом Сперцяна на Кривцова, то лучшей развязки сезона не придумаешь. В стиле передачи Александер-Арнольда на Ориги в день легендарного камбэка «Ливерпуля» против «Барселоны». Чалов и компания оказались без награды за приличную игру. Кривцова потеряли в штрафной площади, Никита забил и посвятил любимой девушке победный мяч, который сделал «Краснодар» зимним чемпионом РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
всем спасибо, всем отдыхать !
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 23:24
Сперцян лишний. Вчера он не ахти сыграл. Я больше выделил бы у Краснодара Батчи
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:56
Конечно Ивич!
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:46
В защите Краснодара не только Арутюнян. Вся линия выше всяких похвал. Как во времена времена Гранквиста.
pomor45
pomor45
вчера в 19:03
Абаскаль ничего не строил и стал тренером сборной только потому, что Осинькин сплоховал.
RomM84
RomM84 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:34
Ну как же?? А его мега эпичные балетные на при любом контакте с игроками КС? Думаю он в сборной исключительно за артистизм и исполнение
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RomM84 (раскрыть)
вчера в 18:30
Вымолили, сколько соплей было, что их обижают! Да и Соболева включили за то, что он никому ничего не показал. А играл то так себе
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 18:13
Кривцов со Сперцяном закрыли красиво🙃
RomM84
RomM84
вчера в 16:46
Странно что лучший тренер абаскаль, а не Ивич, который вывел на второй обновленный Краснодар, плюс сыгравшие замены.. мдаа
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:31, ред.
Нормальная сборная, все по делу в ней.
ЦСКА подвела короткая скамейка, сказалась усатость игроков в концовке, а заменить неким.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:08
Соболев? ну уж нет. Молодец, умница, но слишком много спартаковцев , которые не Баварию обыграли, а КС
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:35
И всё таки гол Краснодара , который сделал их "зимними" чемпионами.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:34
Абаскаль???)))
Крылья по-детски пропустили два гола в начале матча из-за своих же грубейших ошибок.
Гость
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