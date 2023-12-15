Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков Бундеслиги

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов Бундеслиги.
Вратарь: Грегор Кобель — 40 млн евро («Боруссия» Дортмунд).
Защитники: Маттейс де Лигт — 65 млн, Дайотчанкуль Упамекано — 60 млн, Альфонсо Дэвис — 70 млн (все — «Бавария»), Джереми Фримпонг — 50 млн («Байер»).
Полузащитники: Йозуа Киммих — 75 млн, Джамал Мусиала — 110 млн (оба — «Бавария»), Флориан Вирц — 100 млн («Байер»).
Нападающие: Лерой Сане — 80 млн, Харри Кейн — 110 млн (оба — «Бавария»), Хави Симонс — 70 млн («РБ Лейпциг»).