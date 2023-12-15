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Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков Бундеслиги

вчера, 17:58

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих футболистов Бундеслиги.

Вратарь: Грегор Кобель — 40 млн евро («Боруссия» Дортмунд).

Защитники: Маттейс де Лигт — 65 млн, Дайотчанкуль Упамекано — 60 млн, Альфонсо Дэвис — 70 млн (все — «Бавария»), Джереми Фримпонг — 50 млн («Байер»).

Полузащитники: Йозуа Киммих — 75 млн, Джамал Мусиала — 110 млн (оба — «Бавария»), Флориан Вирц — 100 млн («Байер»).

Нападающие: Лерой Сане — 80 млн, Харри Кейн — 110 млн (оба — «Бавария»), Хави Симонс — 70 млн («РБ Лейпциг»).

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Вещий
Вещий
вчера в 18:09
Даже не ожидал что Флориан столько стоит...
la-respect0
la-respect0
вчера в 18:09
Хз, Сане столько не стоит
h2kmf84tn27v
h2kmf84tn27v
вчера в 18:01
Качественное всегда стоит дорого
Гость
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