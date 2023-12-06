Без футболистов «Зенита» и «Спартака» в основе. Тюкавин и Пиняев в команде юных героев года

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вчера, 22:47

Желаем им не повторить ошибки поколений Аршавина и Дзюбы.

Лучшим молодым игроком года заслуженно стал Тюкавин, но Константин получил далеко не первую «пятерку» в профессиональном футболе. Зато победитель в шикарной форме. Год проходит под знаком успехов молодых россиян не старше 21 года, логично похвалить не только Тюкавина. Константин продлил контракт с «Динамо», отказав «Зениту», и набрал форму, ведь забил в пяти турах РПЛ подряд. Находим ему достойных напарников.

Вратари

Станислав Агкацев («Краснодар», 21 год)

Пора найти клуб для игры в основе, ведь Сафонов не пустит в основу «горожан». Агкацев сильный голкипер, но видим его редко, ведь Матвей лучший вратарь первого круга РПЛ , лидер первой команды в таблице. Станислав тоже хорош, но его может ждать судьба Адамова. Этот воспитанник «Краснодара» попал в «Зенит» после игр за «Сочи».

Альтернатива: Владислав Тороп ( ЦСКА , 20 лет).

Защитники

Сергей Волков («Краснодар», 21 год)

Денисов из «Спартака» может быть хавбеком и защитником, но в основу справа ставим Волкова. Сергей сбавил по ходу сезона в «Краснодаре», но у него много характеристик для развития в роли латераля. Надо добавить в обороне, а вот атаковать умеет.

Альтернатива: Даниил Денисов («Спартак», 21 год).

Виктор Мелёхин («Ростов», 19 лет)

Мелёхин на выходных получил глупую красную карточку – ударил мячом в соперника. Нервозность можно понять, у «Ростова» ужасные результаты в защите. Но сам по себе 19-летний игрок перспективный. Также отметим универсала Бессмертного из «Динамо». Станислав играл справа, но может работать в центре обороны.

Альтернатива: Станислав Бессмертный («Динамо», 19 лет).

Виктор Александров («Пари НН», 21 год)

Кто пропустил в РПЛ больше мячей, «Пари НН» или московские клубы? У команды Юрана меньше ошибок в защите. Гоцук и Каккоев играют с Александровым, который заметно вырос за последний год. Если разучится хватать глупые карточки, то скоро им заинтересуются богатые клубы.

Альтернатива: Егор Погостнов («Локомотив», 19 лет).

Руслан Безруков («Рубин», 21 год)

Здесь два человека из одного клуба. Сначала слева играл Рожков, которому всего 18 лет. А потом в основе появился Безруков. Руслан стал частью состава, который не пропускал в шести турах подряд до встречи с Тюкавиным. Однофамилец известного актера примеряет разные роли: Безруков показал себя в атаке, забив два мяча.

Альтернатива: Илья Рожков («Рубин», 18 лет).

Полузащитники

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», 20 лет)

За несколько месяцев сложно привыкнуть к новому клубу за рубежом, особенно если тебя выбивает коронавирус – коварная болезнь с последствиями для организма. Но Захарян набирает форму. Если в ближайших турах Ла Лиги создаст гол, то чаще будет в основе, как в матче Лиги чемпионов.

Альтернатива: Илья Ишков («Урал», 18 лет)

Артем Карпукас («Локомотив», 21 год)

Кутицкого в запас вытеснил Лаксальт, а вот Карпукас в основе «Локомотива». Артем может играть лучше, но для этого нужна грамотно выстроенная командная работа, которой пока нет. Зато есть победы над «Зенитом», что тоже приятно для «Локомотива». Не будет травм – из Карпукаса получится толковый футболист.

Альтернатива: Александр Кутицкий («Динамо», 21 год).

Никита Кривцов («Краснодар», 21 год)

Кривцова иногда называют «слабым звеном» в «Краснодаре». Но даже если зимой привезут Сперцяну и Черникову более опытного иностранного напарника, то у Никиты будут выходы на замену. Кривцову надо расти, но у него светлая голова. Также понравился в отдельных матчах Бабкин из «Крыльев Советов».

Альтернатива: Сергей Бабкин («Крылья Советов», 21 год).

Нападающие

Сергей Пиняев («Локомотив», 19 лет)

В МЮ лучше сейчас не попадать, как в детстве, когда Пиняев ездил на просмотры. Но если Сергей не остановится в развитии, то через пару лет за ним снова придут из топ-5. Иногда спешит, иногда теряется, но посмотрите на возраст. Пиняев юный футболист, который выигрывает конкуренцию в богатом «Локомотиве».

Альтернатива: Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет).

Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)

Герой последних недель. Личка ругал форвардов за плохую реализацию моментов, и Тюкавин услышал тренера. У молодого игрока остались промахи, но у него уже 25 голов в РПЛ , в новом веке лишь пять человек справлялись быстрее с покорением этой вершины. А на лавке здесь надежда «Краснодара», пока у Кордобы дисквалификация – Кокшаров.

Альтернатива: Александр Кокшаров («Краснодар», 18 лет).

Никита Салтыков («Крылья Советов», 19 лет)

Открытие сезона. Тренер Осинькин ставил Салтыкова на фланг и позволял играть «десятку». Если Гарре не уедет, Писарский наберет форму весной, а Ежову и Шитову не будут мешать травмы, то «Крылья Советов» получит крутую атаку. Салтыков уже получил щедрые приглашения от богатых клубов, но лучше не спешить.

Альтернатива: Ярослав Гладышев («Динамо», 20 лет).

Будет ли это поколение «потерянным» без еврокубков и официальных игр сборной? Покажет время. Никто не мешает услышать Карпина и повторить за Захаряном – уехать туда, где сложно, но интересно. Собрался классный состав, игроки живые и неплохо соображают. Появились созидатели. А в защите обычно раскрываются позднее, поэтому не страшно, если в двадцать лет допускают ошибки. Вопреки неудачам академий «Зенита» и «Спартака», появляются свои таланты. Им доверяют – у десяти человек от тысячи сыгранных минут в РПЛ .