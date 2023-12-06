Без футболистов «Зенита» и «Спартака» в основе. Тюкавин и Пиняев в команде юных героев года

Желаем им не повторить ошибки поколений Аршавина и Дзюбы.
Лучшим молодым игроком года заслуженно стал Тюкавин, но Константин получил далеко не первую «пятерку» в профессиональном футболе. Зато победитель в шикарной форме. Год проходит под знаком успехов молодых россиян не старше 21 года, логично похвалить не только Тюкавина. Константин продлил контракт с «Динамо», отказав «Зениту», и набрал форму, ведь забил в пяти турах РПЛ подряд. Находим ему достойных напарников.
Вратари
Станислав Агкацев («Краснодар», 21 год)
Пора найти клуб для игры в основе, ведь Сафонов не пустит в основу «горожан». Агкацев сильный голкипер, но видим его редко, ведь Матвей лучший вратарь первого круга РПЛ, лидер первой команды в таблице. Станислав тоже хорош, но его может ждать судьба Адамова. Этот воспитанник «Краснодара» попал в «Зенит» после игр за «Сочи».
Альтернатива: Владислав Тороп (ЦСКА, 20 лет).
Защитники
Сергей Волков («Краснодар», 21 год)
Денисов из «Спартака» может быть хавбеком и защитником, но в основу справа ставим Волкова. Сергей сбавил по ходу сезона в «Краснодаре», но у него много характеристик для развития в роли латераля. Надо добавить в обороне, а вот атаковать умеет.
Альтернатива: Даниил Денисов («Спартак», 21 год).
Виктор Мелёхин («Ростов», 19 лет)
Мелёхин на выходных получил глупую красную карточку – ударил мячом в соперника. Нервозность можно понять, у «Ростова» ужасные результаты в защите. Но сам по себе 19-летний игрок перспективный. Также отметим универсала Бессмертного из «Динамо». Станислав играл справа, но может работать в центре обороны.
Альтернатива: Станислав Бессмертный («Динамо», 19 лет).
Виктор Александров («Пари НН», 21 год)
Кто пропустил в РПЛ больше мячей, «Пари НН» или московские клубы? У команды Юрана меньше ошибок в защите. Гоцук и Каккоев играют с Александровым, который заметно вырос за последний год. Если разучится хватать глупые карточки, то скоро им заинтересуются богатые клубы.
Альтернатива: Егор Погостнов («Локомотив», 19 лет).
Руслан Безруков («Рубин», 21 год)
Здесь два человека из одного клуба. Сначала слева играл Рожков, которому всего 18 лет. А потом в основе появился Безруков. Руслан стал частью состава, который не пропускал в шести турах подряд до встречи с Тюкавиным. Однофамилец известного актера примеряет разные роли: Безруков показал себя в атаке, забив два мяча.
Альтернатива: Илья Рожков («Рубин», 18 лет).
Полузащитники
Арсен Захарян («Реал Сосьедад», 20 лет)
За несколько месяцев сложно привыкнуть к новому клубу за рубежом, особенно если тебя выбивает коронавирус – коварная болезнь с последствиями для организма. Но Захарян набирает форму. Если в ближайших турах Ла Лиги создаст гол, то чаще будет в основе, как в матче Лиги чемпионов.
Альтернатива: Илья Ишков («Урал», 18 лет)
Артем Карпукас («Локомотив», 21 год)
Кутицкого в запас вытеснил Лаксальт, а вот Карпукас в основе «Локомотива». Артем может играть лучше, но для этого нужна грамотно выстроенная командная работа, которой пока нет. Зато есть победы над «Зенитом», что тоже приятно для «Локомотива». Не будет травм – из Карпукаса получится толковый футболист.
Альтернатива: Александр Кутицкий («Динамо», 21 год).
Никита Кривцов («Краснодар», 21 год)
Кривцова иногда называют «слабым звеном» в «Краснодаре». Но даже если зимой привезут Сперцяну и Черникову более опытного иностранного напарника, то у Никиты будут выходы на замену. Кривцову надо расти, но у него светлая голова. Также понравился в отдельных матчах Бабкин из «Крыльев Советов».
Альтернатива: Сергей Бабкин («Крылья Советов», 21 год).
Нападающие
Сергей Пиняев («Локомотив», 19 лет)
В МЮ лучше сейчас не попадать, как в детстве, когда Пиняев ездил на просмотры. Но если Сергей не остановится в развитии, то через пару лет за ним снова придут из топ-5. Иногда спешит, иногда теряется, но посмотрите на возраст. Пиняев юный футболист, который выигрывает конкуренцию в богатом «Локомотиве».
Альтернатива: Владислав Шитов («Крылья Советов», 20 лет).
Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)
Герой последних недель. Личка ругал форвардов за плохую реализацию моментов, и Тюкавин услышал тренера. У молодого игрока остались промахи, но у него уже 25 голов в РПЛ, в новом веке лишь пять человек справлялись быстрее с покорением этой вершины. А на лавке здесь надежда «Краснодара», пока у Кордобы дисквалификация – Кокшаров.
Альтернатива: Александр Кокшаров («Краснодар», 18 лет).
Никита Салтыков («Крылья Советов», 19 лет)
Открытие сезона. Тренер Осинькин ставил Салтыкова на фланг и позволял играть «десятку». Если Гарре не уедет, Писарский наберет форму весной, а Ежову и Шитову не будут мешать травмы, то «Крылья Советов» получит крутую атаку. Салтыков уже получил щедрые приглашения от богатых клубов, но лучше не спешить.
Альтернатива: Ярослав Гладышев («Динамо», 20 лет).
Будет ли это поколение «потерянным» без еврокубков и официальных игр сборной? Покажет время. Никто не мешает услышать Карпина и повторить за Захаряном – уехать туда, где сложно, но интересно. Собрался классный состав, игроки живые и неплохо соображают. Появились созидатели. А в защите обычно раскрываются позднее, поэтому не страшно, если в двадцать лет допускают ошибки. Вопреки неудачам академий «Зенита» и «Спартака», появляются свои таланты. Им доверяют – у десяти человек от тысячи сыгранных минут в РПЛ.
Желаем им развития в новом году, чтобы не забыли – первые заработанные миллионы не значат переход в высшую лигу. Нужно работать, это и академий отдельных клубов касается. Здесь по четыре игрока «Динамо» и «Краснодара». По три футболиста «Крыльев Советов» и «Локомотива». Четыре клуба заботятся о развитии молодых российских футболистов. Но в этой сборной по одному игроку ЦСКА и «Спартака», и никого из «Зенита». Коваленко в глубоком запасе, и академия чемпионов совсем не помогает Семаку, держатся за легионеров.
самому не смешно?
чем это Монако хуже?
самому не смешно?
чем это Монако хуже?
только НАШИ должны быть!
только НАШИ должны быть!
А если пару-тройку сезонов будут играть стабильно и "обрастут мышцами", то можно и в Европу. Главное чтобы был взаимный интерес с трёх сторон и с Запада и с команды и сам игрок захотел
А если пару-тройку сезонов будут играть стабильно и "обрастут мышцами", то можно и в Европу. Главное чтобы был взаимный интерес с трёх сторон и с Запада и с команды и сам игрок захотел