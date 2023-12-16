Обвинение требует приговорить бывшего наставника ПСЖ к 12 месяцам тюрьмы

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вчера, 16:04

В пятницу бывший тренер «Пари Сен-Жермен», а ныне наставник «Аль-Духаиля», предстал перед судом в Ницце по обвинению в расовой дискриминации. Прокурор попросил приговорить его к одному году лишения свободы условно и штрафу в размере 45 тысяч евро, в то время как его адвокаты настаивали на оправдании.

Французский специалист был обвинён в дискриминации по признаку происхождения, этнической или национальной принадлежности, а также в домогательствах. Помимо этого, по словам обвинителей, 57-летний тренер оказывал давление на некоторых игроков-мусульман, чтобы они не постились в дни матчей.

Внимание суда привлекли прежде всего обвинения в расизме и дискриминации, выдвинутые Жюльеном Фурнье, бывшим директором футбольного клуба «Ницца», в электронном письме, отправленном в мае 2022 года руководству компании Ineos, владельцу клуба. Сам Фурнье не присутствовал на заседании.

Гальтье выступил со следующим заявлением:

Ложь! Абсолютная ложь. Это манипуляция, те отношения, которые я могу поддерживать с игроками, не у многих тренеров они есть. Это ужасно — выступить с такой ложью, со всеми последствиями, которые это может иметь для моей жены, моих детей и меня. Для меня термин «Кинг-Конг» ассоциируется с силой и мощью.

Заседание длилось десять часов. Приговор будет вынесен 21 декабря.