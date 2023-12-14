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Суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 млн рублей перенесли

вчера, 21:52

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о переносе заседания кассационного суда Самары по рассмотрению жалобы бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова на решение о выплате им «красно-белым» 92 млн рублей.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 млн рублей. После этого экс-гендиректор обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой, которую не удовлетворили.

Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться. Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим.

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:01, ред.
Суд отложен - возможно кто то ищет способ "отпилить" и себе кусочек.
sova147
sova147
вчера в 23:36
Теперь будут тянуть время когда рубль упадёт
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:16, ред.
Любой заболеет, когда потребуют возместить "кровно нажитых непосильным трудом" девяносто два миллиона рублей.)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:01
Народ в каких то других измерениях живёт...
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