Суд по делу о выплате Газизовым «Спартаку» 92 млн рублей перенесли

1702579957

вчера, 21:52

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова сообщила о переносе заседания кассационного суда Самары по рассмотрению жалобы бывшего генерального директора клуба на решение о выплате им «красно-белым» 92 млн рублей.

31 января Октябрьский суд Республики Башкортостан удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 млн рублей. После этого экс-гендиректор обратился в Верховный суд Башкортостана с апелляционной жалобой, которую не удовлетворили.

Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться. Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим.

Газизов занимал пост генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.