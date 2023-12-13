Суд приговорил бывшего директора «Чайки» к штрафу за подкуп арбитров

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа признал виновным бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.
Бывший функционер приговорён к штрафу в размере 1,8 миллиона рублей.
Я смотрел ряд матчей "Чайки" после их скандального выхода в тогда ещё ФНЛ, очевидно, что "Чайка", как и "Урожай", направо и налево скупали соперников, там защитники сами себе пытались забить во многих матчах. И с судьями тоже работали 100%.
Но почему под раздачу при этом больше попала именно частный клуб "Чайка", тоже легко сказать, потому что она преградила дорогу "Урожаю", клубу лично вице-губернатора Краснодарского края Коробки де-факто.
По поводу махинаций этого товарища (в том числе им инициированного банкротства клуба с почти столетней историей ФК "Кубань", чтобы закрыть миллиардные долги, отъема ФК "Урожай" у Мишеля Литвака (клуб в одностороннем порядке администрацией Краснодарского края был признан наследником долгов ФК "Кубань"), переименования его снова в "Кубань" и т.п.) много писали даже не оппозиционеры, а СМИ типа РБК, но суть в том, что эти сроки должностным лицам "Чайки", уверен, пролоббированы именно администрацией Краснодарского края.
В общем, там столько грязи, что просто жуть.
Я смотрел ряд матчей "Чайки" после их скандального выхода в тогда ещё ФНЛ, очевидно, что "Чайка", как и "Урожай", направо и налево скупали соперников, там защитники сами себе пытались забить во многих матчах. И с судьями тоже работали 100%.
Но почему под раздачу при этом больше попала именно частный клуб "Чайка", тоже легко сказать, потому что она преградила дорогу "Урожаю", клубу лично вице-губернатора Краснодарского края Коробки де-факто.
По поводу махинаций этого товарища (в том числе им инициированного банкротства клуба с почти столетней историей ФК "Кубань", чтобы закрыть миллиардные долги, отъема ФК "Урожай" у Мишеля Литвака (клуб в одностороннем порядке администрацией Краснодарского края был признан наследником долгов ФК "Кубань"), переименования его снова в "Кубань" и т.п.) много писали даже не оппозиционеры, а СМИ типа РБК, но суть в том, что эти сроки должностным лицам "Чайки", уверен, пролоббированы именно администрацией Краснодарского края.
В общем, там столько грязи, что просто жуть.