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Суд приговорил бывшего директора «Чайки» к штрафу за подкуп арбитров

вчера, 11:35

Судья Железнодорожного районного суда Воронежа признал виновным бывшего исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.

Бывший функционер приговорён к штрафу в размере 1,8 миллиона рублей.

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Чайка
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:54
в низших лигах это обычная практика
ДСА
ДСА
вчера в 13:20
Интересно, а почему судей к штрафам не приговорили, которые брали.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 56qgt2pfzdhw (раскрыть)
вчера в 12:21
Там очень неоднозначная ситуация, вернее, кое в чём однозначная, кое в чём нет.

Я смотрел ряд матчей "Чайки" после их скандального выхода в тогда ещё ФНЛ, очевидно, что "Чайка", как и "Урожай", направо и налево скупали соперников, там защитники сами себе пытались забить во многих матчах. И с судьями тоже работали 100%.

Но почему под раздачу при этом больше попала именно частный клуб "Чайка", тоже легко сказать, потому что она преградила дорогу "Урожаю", клубу лично вице-губернатора Краснодарского края Коробки де-факто.

По поводу махинаций этого товарища (в том числе им инициированного банкротства клуба с почти столетней историей ФК "Кубань", чтобы закрыть миллиардные долги, отъема ФК "Урожай" у Мишеля Литвака (клуб в одностороннем порядке администрацией Краснодарского края был признан наследником долгов ФК "Кубань"), переименования его снова в "Кубань" и т.п.) много писали даже не оппозиционеры, а СМИ типа РБК, но суть в том, что эти сроки должностным лицам "Чайки", уверен, пролоббированы именно администрацией Краснодарского края.

В общем, там столько грязи, что просто жуть.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:16
Тут не штраф нужен, а посадить лет на 10 показательно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:11
"Я говорит не знал, что так нельзя"🤣.
56qgt2pfzdhw
56qgt2pfzdhw
вчера в 11:49
Помню, сколько фанов этой Чайки было на ленте! Частный клуб, молодцы такие, независимые. Может, все так и было, если бы закон не нарушали.
Вспомнилось как Торпедо вылетели и с сильным составом и Ярцевым у руля очень удивлялись, что идут в районе 10 места. Потом многие говорили - без работы с судьями в низших лигах невозможно добиться результата!
Очередной цирк шапито, и пострадавший бедолага, для козла отпущения!!! есть система где зарабатывают, есть бедологии которых списывают и подставляют, типа мы работаем, а сами такие же, сейчас все вокруг везде про него, вообще совести нету, нечестно деньги зарабатывал. смех и грех.
ОПС
ОПС
вчера в 11:46
А ведь наверняка такие деятели еще имеются в клубах.
drug01
drug01
вчера в 11:40
Такой футбол нам не нужен!
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