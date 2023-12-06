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25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии

сегодня, 08:24

25 бывших игроков английских лиг, в число которых входят экс-футболисты АПЛ, на условиях анонимности подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии с целью возмещения ущерба, обвиняя её в том, что она не смогла защитить игроков от черепно-мозговых травм.

Истцы страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия) и посткоммоционный синдром.

Первое слушание по этому делу должно состояться 16 января 2024 года. Иск также подан в отношении ФА Уэльса и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:20
не добиться им успеха
idres
idres
сегодня в 09:14
А с каких это пор суды стали разбирать анонимные дела...
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 09:00
Что за бред? Кто их просил играть головой? Бороться в воздухе с соперником? И вообще зачем они выбрали футбол тогда!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 08:59
А почему не по два ляма?
Вы наверное просто не понимаете общей картины данного иска.
Если суд выиграют игроки, то будет создан прецедент и тогда АПЛ просто обанкротится, ведь за этим могут пойти и иски на другие травмы, от мелких растяжении до последствий от переломов, ну а психические расстройства вообще можно поставить на конвейер.
Да можно конечно встретится и урегулировать вопрос с этими игроками и выплатить компенсацию, но опять же это только первые 25 экс игроков, после появятся ещё больше, ну кто же откажется от "халявных" денег.
Так, что АПЛ придётся обороняться до последнего, а иначе крах.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:57
Не сильно и настучало им, раз до такого додумались, а может и на оборот.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:51
Раздать каждому по миллиону компенсации и закрыть дело. Лига то богатая.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:50
Будущее АПЛ
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