25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии

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сегодня, 08:24

25 бывших игроков английских лиг, в число которых входят экс-футболисты АПЛ , на условиях анонимности подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии с целью возмещения ущерба, обвиняя её в том, что она не смогла защитить игроков от черепно-мозговых травм.

Истцы страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия) и посткоммоционный синдром.