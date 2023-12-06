25 бывших игроков подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии

25 бывших игроков английских лиг, в число которых входят экс-футболисты АПЛ, на условиях анонимности подали в суд на Футбольную ассоциацию Англии с целью возмещения ущерба, обвиняя её в том, что она не смогла защитить игроков от черепно-мозговых травм.
Истцы страдают от необратимых неврологических нарушений, таких как ХТЭ (хроническая травматическая энцефалопатия) и посткоммоционный синдром.
Первое слушание по этому делу должно состояться 16 января 2024 года. Иск также подан в отношении ФА Уэльса и Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).
Вы наверное просто не понимаете общей картины данного иска.
Если суд выиграют игроки, то будет создан прецедент и тогда АПЛ просто обанкротится, ведь за этим могут пойти и иски на другие травмы, от мелких растяжении до последствий от переломов, ну а психические расстройства вообще можно поставить на конвейер.
Да можно конечно встретится и урегулировать вопрос с этими игроками и выплатить компенсацию, но опять же это только первые 25 экс игроков, после появятся ещё больше, ну кто же откажется от "халявных" денег.
Так, что АПЛ придётся обороняться до последнего, а иначе крах.
Вы наверное просто не понимаете общей картины данного иска.
Если суд выиграют игроки, то будет создан прецедент и тогда АПЛ просто обанкротится, ведь за этим могут пойти и иски на другие травмы, от мелких растяжении до последствий от переломов, ну а психические расстройства вообще можно поставить на конвейер.
Да можно конечно встретится и урегулировать вопрос с этими игроками и выплатить компенсацию, но опять же это только первые 25 экс игроков, после появятся ещё больше, ну кто же откажется от "халявных" денег.
Так, что АПЛ придётся обороняться до последнего, а иначе крах.