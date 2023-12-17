Канселу: «Игроки „Барселоны“ поддерживают Хави»

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии заявил, что игроки «сине-гранатовых» полностью поддерживают главного тренера .

Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать.