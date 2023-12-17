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Канселу: «Игроки „Барселоны“ поддерживают Хави»

вчера, 11:08

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу заявил, что игроки «сине-гранатовых» полностью поддерживают главного тренера Хави.

Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать.

Ранее сообщалось, что не все футболисты «Барселоны» удовлетворены тренировочным процессом.

Напомним, вчера в матче 17-го утра Ла Лаги каталонцы сыграли вничью с «Валенсией». «Барселона» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:26
сплотиться , работать и победить !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:52
Никто против ветра просто плевать не хочет.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:13
Сколько можно "сплачиваться"?..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:13
Правильно,коней на переправе не меняют!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
Это хорошо, когда команда сплачивается вокруг тренера...
Гость
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