Канселу: «Игроки „Барселоны“ поддерживают Хави»

Защитник «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Канселу заявил, что игроки «сине-гранатовых» полностью поддерживают главного тренера Хави.
Мы все поддерживаем Хави. Забудьте, что пишет пресса, я говорю вам правду, как о себе, так и о товарищах по команде. Он удивительный человек и легенда! Хави всегда ищет то, что будет полезным для команды. С ним крайне приятно работать.
Ранее сообщалось, что не все футболисты «Барселоны» удовлетворены тренировочным процессом.
Напомним, вчера в матче 17-го утра Ла Лаги каталонцы сыграли вничью с «Валенсией». «Барселона» занимает 3-ю строчку в турнирной таблице.