Левандовски: «Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте»

Нападающий «Барселоны» рассказал, что ему нравится находиться в клубе.

Чувствую себя замечательно, я знаю, что всё хорошо не только внутри клуба, но и за его пределами, ибо вижу, как хорошо болельщики к нам относятся. Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте. В прошлом году или два года назад, когда я ещё сюда не перешел, я видел, что вокруг команды было много слухов, но сейчас мне кажется, что мы идем в правильном направлении, и у футболистов есть возможность сосредоточиться на общей работе.