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Левандовски: «Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте»

сегодня, 09:19

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что ему нравится находиться в клубе.

Чувствую себя замечательно, я знаю, что всё хорошо не только внутри клуба, но и за его пределами, ибо вижу, как хорошо болельщики к нам относятся. Думаю, я нахожусь в нужное время и в нужном месте. В прошлом году или два года назад, когда я ещё сюда не перешел, я видел, что вокруг команды было много слухов, но сейчас мне кажется, что мы идем в правильном направлении, и у футболистов есть возможность сосредоточиться на общей работе.

Ранее сообщалось, что у игрока есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:08
Сомневаюсь, что Барселона попадет в ЛЧ
112910415
112910415
сегодня в 09:56
планируй голы забивать, форвард !
drug01
drug01
сегодня в 09:49
Всё правильно, побольше голов и удачи!
Гость
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