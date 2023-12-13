Снейдер: «Не могу представить, чтобы женщина тренировала мужской клуб»

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» считает, что женщины не должны тренировать мужские команды.

Я не могу представить Сарину Вигман [тренер женской сборной Англии] в раздевалке с такими игроками, как ван дер Варт. Женщина вызывает меньше доверия, чем мужчина.