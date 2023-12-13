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Снейдер: «Не могу представить, чтобы женщина тренировала мужской клуб»

13 декабря 2023, 18:26

Бывший полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер считает, что женщины не должны тренировать мужские команды.

Я не могу представить Сарину Вигман [тренер женской сборной Англии] в раздевалке с такими игроками, как ван дер Варт. Женщина вызывает меньше доверия, чем мужчина.

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112910415
112910415
14 декабря в 06:17
пока не все готовы
Рой Макай
Рой Макай
13 декабря в 20:57, ред.
Воу воу, Уэсли полегче. Ввиду последних событий за такие высказывания можно повторить судьбу Рубиалеса. Лучше бы прямо сказал: Месси - злобный лепрекон, который украл ЗМ у меня с Иньестой. От этого последствий точно будет меньше.
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
13 декабря в 20:16
Прочитав Ваш ответ - представил вот ещё так картину . Допустим свершилось - тренер женщина.) И игроки забивают победный гол в решающей встречи и как это подчас бывает бегут к бровке и на эмоциях обнимают и целуют тренера... Что бывает потом за поцелуи - мы с вами прекрасно знаем....)))
Tex
Tex
13 декабря в 19:44
Ну, если у тебя глубокая душевная травма и обида на противоположный пол - то наверно да, меньше доверия. Если человек профессионал и хорошая справляется со своей работой, не вижу причин, почему бы не дать шанс. Полно тренеров, которые в футбол профессионально никогда не играли, а тренируют. Так, что тут не вопрос физики, а больше знаний, харизмы и концепции мышления.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
13 декабря в 19:41, ред.
Заклюют, оттренеруют и посадят)...прямо в твиттере *...
* запрещён в РФ...
Митя Митин
Митя Митин
13 декабря в 19:20
У них же там полнейшее равноправие,даже трангендер может тренеровать!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
13 декабря в 19:13
Пусть играют)

Главное, чтобы не лезли куда-нибудь с равноправием, а то, вон, "Аякс" разваливается, а у них кто в наблюдательном совете? Две женщины из трёх, а что с клубом в итоге? Им некогда руководить, они смотрят, кто ещё их женские права нарушает)

А так и футболистки есть симпатичные, та же Бонмати)
Grizly88
Grizly88
13 декабря в 19:06
Женский футбол вообще не нужен
lotsman
lotsman
13 декабря в 18:56
Я тоже не могу этого представить, но сейчас всё в мире перевернулось.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
13 декабря в 18:45
Я просто не понимаю, зачем женщинам тренировать мужчин. У них свой спорт, и "равноправие" тут не при чём.
Варвар7
Варвар7
13 декабря в 18:41
Довольно смелое заявление Уэсли - не всем придётся "по нутру".
sihafazatron
sihafazatron
13 декабря в 18:27
Да согласен. Женщины пусть тренируют женщин
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