Уэйн Руни считает, что Беллингем может выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может выиграть «Золотой мяч».
Если он продолжит играть так, как играет сейчас, то почему бы и нет? Мы прошли через тот цикл доминирования Месси и Роналду. Я уверен, что будет пять или шесть футболистов, которые будут бороться за «Золотой мяч».
Приятно видеть, как молодой английский парень воспользовался возможностью поехать играть за границу. Он очень хорошо выступил в Германии, а сейчас он в одном из крупнейших клубов мира и действительно сияет. Я очень рад за него.
Лично на меня он не произвёл впечатление, как возможный будущий обладатель ЗМ. Хотя в жизни, а тем более в футболе всё бывает. Задурят в один прекрасный момент Мбаппе и Холанд, не пойдёт у них игра и вот пожалуйста, Беллингем - лучший.
Лично на меня он не произвёл впечатление, как возможный будущий обладатель ЗМ. Хотя в жизни, а тем более в футболе всё бывает. Задурят в один прекрасный момент Мбаппе и Холанд, не пойдёт у них игра и вот пожалуйста, Беллингем - лучший.