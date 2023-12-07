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Уэйн Руни считает, что Беллингем может выиграть «Золотой мяч»

сегодня, 21:25

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может выиграть «Золотой мяч».

Если он продолжит играть так, как играет сейчас, то почему бы и нет? Мы прошли через тот цикл доминирования Месси и Роналду. Я уверен, что будет пять или шесть футболистов, которые будут бороться за «Золотой мяч».

Приятно видеть, как молодой английский парень воспользовался возможностью поехать играть за границу. Он очень хорошо выступил в Германии, а сейчас он в одном из крупнейших клубов мира и действительно сияет. Я очень рад за него.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 22:03
Ну тут от самого Беллингема мало что зависит. Кому УЕФА посчитает выгодней вручить ЗМ, тот и получит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:01
Ну если Месси ещё будет числится футболистом , то наврядли !)))
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 22:00
...парню всего 20 -ать, на 3-4 года моложе француза и норвежца,ещё бы не покрасоваться собою, да я себя вспоминаю,как это важно видеть на трибунах красивых девушек, горластых фанов, ведь в футбол играют не только в своё удовольствие,но и для публики...! Ещё успеет состариться и стать пешеходом,как некоторые! А для Реала это о т л и ч н о е приобретение, и именно Реал приведёт его к Золотому Мячу, безусловно!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:51
И даже на горизонте не видно конкурентов, особенно прошлогоднюю шалость уефа
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:48
Почему и нет, если в следующем сезоне его прямые конкуренты, фамилии которых хорошо известны, не будут дурить на поле и играть через раз. Но... последив внимательно за игрой Беллингема в некоторых матчах Ла-лиги, я насторожился. Слишком легко ему всё даётся, а в в некоторые отрезки матча он играет как-то безответственно и легко, как бы наслаждаясь и любуясь своими действиями.
Лично на меня он не произвёл впечатление, как возможный будущий обладатель ЗМ. Хотя в жизни, а тем более в футболе всё бывает. Задурят в один прекрасный момент Мбаппе и Холанд, не пойдёт у них игра и вот пожалуйста, Беллингем - лучший.
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