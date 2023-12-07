Уэйн Руни считает, что Беллингем может выиграть «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» считает, что полузащитник «Реала» может выиграть «Золотой мяч».

Если он продолжит играть так, как играет сейчас, то почему бы и нет? Мы прошли через тот цикл доминирования Месси и Роналду. Я уверен, что будет пять или шесть футболистов, которые будут бороться за «Золотой мяч».

Приятно видеть, как молодой английский парень воспользовался возможностью поехать играть за границу. Он очень хорошо выступил в Германии, а сейчас он в одном из крупнейших клубов мира и действительно сияет. Я очень рад за него.