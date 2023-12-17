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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Факел» хочет взять в аренду игрока «Спартака»

вчера, 21:47

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин попал в сферу интересов «Факела».

Воронежцы планируют взять игрока в аренду. Ранее стало известно, что Мелёшин готов покинуть московский клуб.

В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в 3 матчах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:19
и это хороший выход для всех сторон !
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:01
Пускай уходит, хоть практика будет
А то любят москвичи молодёжь мариновать
ОПС
ОПС
сегодня в 05:30
Если все и всех устраивает, то почему бы и нет. Аренда, это очень даже неплохо. У игрока появляется реальный шанс играть и значит, может, заиграть. Это пойдет всем на пользу.
kh5qjq53mx4k
kh5qjq53mx4k
сегодня в 01:09
Думаю такое сотрудничество пошло бы на пользу и игроку , и Факелу
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:24
Не понимаю, чего сидеть в клубе, если не играешь..
sova147
sova147
вчера в 22:23
Факелу надо помочь, Мелешин недоволен что мало играет!
Гость
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