«Факел» хочет взять в аренду игрока «Спартака»

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин попал в сферу интересов «Факела».
Воронежцы планируют взять игрока в аренду. Ранее стало известно, что Мелёшин готов покинуть московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в 3 матчах.
Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин попал в сферу интересов «Факела».
Воронежцы планируют взять игрока в аренду. Ранее стало известно, что Мелёшин готов покинуть московский клуб.
В текущем сезоне РПЛ футболист принял участие в 3 матчах.
А то любят москвичи молодёжь мариновать
А то любят москвичи молодёжь мариновать