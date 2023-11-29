«Оренбург» работает над арендой чилийского форварда

Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о возможном переходе нападающего «Коло-Коло» .

Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Жорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим.