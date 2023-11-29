«Оренбург» работает над арендой чилийского форварда

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном переходе нападающего «Коло-Коло» Жорди Томпсона.
Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Жорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим.
Во-вторых, аренда Томпсона до конца сезона может стать хорошим испытанием для него перед возможным долгосрочным контрактом. Если он покажет себя хорошо в “Оренбурге”, то клуб может решить подписать его на постоянной основе.
В-третьих, привлечение иностранных игроков, таких как Томпсон, может повысить интерес к клубу со стороны болельщиков и СМИ, что может способствовать увеличению посещаемости матчей и популярности клуба в целом.
Во-вторых, аренда Томпсона до конца сезона может стать хорошим испытанием для него перед возможным долгосрочным контрактом. Если он покажет себя хорошо в “Оренбурге”, то клуб может решить подписать его на постоянной основе.
В-третьих, привлечение иностранных игроков, таких как Томпсон, может повысить интерес к клубу со стороны болельщиков и СМИ, что может способствовать увеличению посещаемости матчей и популярности клуба в целом.