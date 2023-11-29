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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Оренбург» работает над арендой чилийского форварда

сегодня, 11:59

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможном переходе нападающего «Коло-Коло» Жорди Томпсона.

Конкретных цифр я назвать не могу, но мы работаем над переходом Жорди Томпсона в «Оренбург» этой зимой. Пока нами рассматривается аренда футболиста до конца сезона, а дальше — посмотрим.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 13:52
Доброго Здоровья Buzz Lightyear!
Стабильный сыгранный состав это половина залога успеха любой команды, а если ещё усилят его в зимнее трансферное окно, а не ослабят, то шансы значительно возрастают, поэтому я не против усиления. Только не за счёт аренды, а за счёт полноценного контракта. "..... Если он покажет себя хорошо в “Оренбурге”, то клуб может решить подписать его на постоянной основе", если он покажет себя хорошо в “Оренбурге”, то более статусные и богатые клубы запросто переманят его на свою сторону. А что касается посещаемости, то уральская команда итак собирает почти всегда полные трибуны на свои домашние матчи, но даже на самые интересные матчи больше десяти тысяч не придёт, на стадионе Оренбурга самая маленькая вместимость из всех команд РПЛ.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:19
Какие шаги им нужно предпринять для этого?
stanichnik
stanichnik ответ 49ejgkukbzve (раскрыть)
сегодня в 12:40
Не о посещаемости нужно думать, а в первую очередь, как сохранить место в РПЛ.
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 12:39
Доброго Здоровья shlomo!
Всех сохранить не удастся, каждый день в новостях о переходах игроков мелькают заметки о вероятном трансфере Веры в Локомотив уже этой зимой.
49ejgkukbzve
49ejgkukbzve
сегодня в 12:34
Переход Жорди Томпсона в “Оренбург” может принести пользу команде в различных аспектах. Во-первых, он добавит глубину и разнообразие в атакующую линию команды. Томпсон - опытный нападающий, который может помочь “Оренбургу” забить больше голов и улучшить свои результаты в чемпионате России.

Во-вторых, аренда Томпсона до конца сезона может стать хорошим испытанием для него перед возможным долгосрочным контрактом. Если он покажет себя хорошо в “Оренбурге”, то клуб может решить подписать его на постоянной основе.

В-третьих, привлечение иностранных игроков, таких как Томпсон, может повысить интерес к клубу со стороны болельщиков и СМИ, что может способствовать увеличению посещаемости матчей и популярности клуба в целом.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
За зиму главное не потерять игроков.
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