Моуриньо заявил о желании остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо выразил желание продолжить работу с командой.
С учётом ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, нам нужно думать о молодых игроках, обладающих потенциалом, в которых можно инвестировать, а не сосредотачиваться на тех, кто уже находится на определённом уровне и не имеет запаса для развития.
Я не разговаривал с владельцами, но хочу продолжать тренировать «Рому», болельщики этой команды уникальны. Расставание будет для меня тяжёлым испытанием. И если оно когда-нибудь произойдёт, это будет не моим решением.
Ровно до тех пор, пока не поступит предложение с Аравийского полуострова.
Ровно до тех пор, пока не поступит предложение с Аравийского полуострова.
получится, есть ещё порох ?!
получится, есть ещё порох ?!