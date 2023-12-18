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Моуриньо заявил о желании остаться в «Роме»

вчера, 10:43

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо выразил желание продолжить работу с командой.

С учётом ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, нам нужно думать о молодых игроках, обладающих потенциалом, в которых можно инвестировать, а не сосредотачиваться на тех, кто уже находится на определённом уровне и не имеет запаса для развития.

Я не разговаривал с владельцами, но хочу продолжать тренировать «Рому», болельщики этой команды уникальны. Расставание будет для меня тяжёлым испытанием. И если оно когда-нибудь произойдёт, это будет не моим решением.

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Все комментарии
sova147
sova147
вчера в 12:41
Это его желание он верит в свою команду
galem72
galem72
вчера в 12:22, ред.
"...но хочу продолжать тренировать Рому..."

Ровно до тех пор, пока не поступит предложение с Аравийского полуострова.
q86r4yg4f74n
q86r4yg4f74n
вчера в 11:57
Пожалел бы уже Рому-то толмач беспонтовый
6yp6euxttzj6
6yp6euxttzj6
вчера в 11:46
А в отставку гордость не позволяет у Жозе
ДСА
ДСА
вчера в 11:37
Результата от него не требуют, так спокойней работать.
112910415
112910415
вчера в 11:13
а в табличке - то надо выше стоять !
получится, есть ещё порох ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:01
А как же -"Маур сделал своё дело, маур должен уходить в СА ?)
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:46
Результатами надо подтверждать свое желание работать в команде, а они неудовлетворительные.
Гость
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