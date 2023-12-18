Моуриньо заявил о желании остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» выразил желание продолжить работу с командой.

С учётом ограничений, связанных с финансовым фэйр-плей, нам нужно думать о молодых игроках, обладающих потенциалом, в которых можно инвестировать, а не сосредотачиваться на тех, кто уже находится на определённом уровне и не имеет запаса для развития.

Я не разговаривал с владельцами, но хочу продолжать тренировать «Рому», болельщики этой команды уникальны. Расставание будет для меня тяжёлым испытанием. И если оно когда-нибудь произойдёт, это будет не моим решением.