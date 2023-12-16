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Модрич покинет «Реал»

вчера, 09:54

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич покинет мадридский клуб летом 2024 года. В силу возраста хорват перестал быть ключевым игроком «сливочных». Место в центре поля занимают более молодые Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

Модрич не хочет мириться с этим и намерен покинуть «Реал» по окончании контракта. Сообщается, что 38-летний полузащитник продолжит карьеру либо в топовом европейском чемпионате, либо в Саудовской Аравии, где ему ранее делали многомиллионное предложение. «Реал» уже исключил хорвата из своих планов на следующий сезон.

Модрич перешёл в мадридский клуб из «Тоттенхэма» летом 2012 года. На его счету 506 игр за «Реал», в которых он забил 37 мячей и отдал 79 голевых передач. В текущем сезоне хорват сыграл 18 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Артём Раменский
Артём Раменский
сегодня в 01:08
Может спокойно ещё поиграть в серии А. Милану пригодился бы
ABir
ABir
вчера в 19:23
Навсегда войдет в великую историю королевского клуба! Надо организовать ему прощальный матч.
112910415
112910415
вчера в 16:44
время пришло,
теперь уже точно !
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:00
Всегда уважал Модрича, но он потерял реальность и выглядит сейчас очень глупо.
Вовремя уйти это искусство, а Модрич возомнил о себе через чур много.
Ему бы давно пора было уехать в СА и потихоньку доигрывать свой век получая большие деньги, но нет он выбрал самый худший вариант.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:43
Модричу надо смириться с ролью запасного игрока, если он в действительности хочет завершить в лучшем клубе в истории футбола. Понятное дело, что Лука Модрич является одним самых лучших игроков в истории футбола. Но теперь, в силу возраста, придётся уступить место молодым в основном составе. Если же он хочет заработать много денег, перед завершением карьеры, и играть постоянно, то ему надо перейти в Саудовскую Аравию. Спасибо ему за всё то, что он сделал для Реала. Очень приятно было наблюдать за его игрой.
ud2hdw2c46yg
ud2hdw2c46yg
вчера в 13:35
А чего мудрить?- ведь ещё нет и 40-лет ,Роналду намерен рисоваться до 50-ти лет ,пока зеркала есть!
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:39
Пора ему к арабам.
stanichnik
stanichnik ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:08
Доброго Здоровья adekvat!
За свою карьеру в Реале он достаточно заработал, чтобы и правнукам хватило.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:06
Никого не выбросили. Модричу дали контракт и в 35 лет и потом в 37 лет. Понятное дело, что в 38 лет могут не дать контракт уже. Но это не означает что выбросили. У него одна из самых больших зарплат в клубе.
ДСА
ДСА
вчера в 11:35
Вот так и выбросили как ненужную вещь.
Nety
Nety
вчера в 11:05
Легендище! Один из лучших футболистов в истории!
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 10:47
Тяжело бороться с молодыми за место в основе, если есть амбиции играть постоянно, то придётся ему менять клуб на более скромную. Или ехать в Аравию к бывшим партнёрам.
adekvat
adekvat ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 10:32
И заработать правнукам на безбедную жизнь.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 10:09
Просто сейчас реалии таковы. Закончить карьеру у топ клубе не так просто. Особенно когда есть ценители таланта готовые платить. Да и для фанатов главное как ты играл за их клуб а не где закончил. Модрича будут всегда вспоминать тепло.
Elliada
Elliada
вчера в 10:05
38 лет. Чего он ждал? Что Реал будет ставить его в основу? Пора уходить, если хочет играть. Сомневаюсь, что топ-клубу он нужен. Пусть едет к Роналду.
shur
shur
вчера в 10:03
...Карим ушёл, уже никто и не вспоминает, публике нужно хлеба и зрелищ,такова жизнь ...! Спасибо за игру!
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 10:01
Я устал, я ухожу.. Хе..
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:56
Пришла пора уступить дорогу молодым
Гость
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