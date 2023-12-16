Модрич покинет «Реал»

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вчера, 09:54

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии покинет мадридский клуб летом 2024 года. В силу возраста хорват перестал быть ключевым игроком «сливочных». Место в центре поля занимают более молодые Орельен Тчуамени и Эдуардо Камавинга.

Модрич не хочет мириться с этим и намерен покинуть «Реал» по окончании контракта. Сообщается, что 38-летний полузащитник продолжит карьеру либо в топовом европейском чемпионате, либо в Саудовской Аравии, где ему ранее делали многомиллионное предложение. «Реал» уже исключил хорвата из своих планов на следующий сезон.

Модрич перешёл в мадридский клуб из «Тоттенхэма» летом 2012 года. На его счету 506 игр за «Реал», в которых он забил 37 мячей и отдал 79 голевых передач. В текущем сезоне хорват сыграл 18 матчей в Ла Лиге и Лиге чемпионов и отдал 2 результативные передачи.