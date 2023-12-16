Стали известны подробности контракта Роберта Морено с «Сочи»

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вчера, 09:30

Контракт испанского специалиста с «Сочи» рассчитан до конца сезона с возможностью продления на два года. Если сочинцы покинут РПЛ , то 46-летний тренер сможет уйти.

Скоро к Морено присоединятся три его помощника. Зимой «Сочи» проведёт масштабную трансферную кампанию, ожидается до 5-6 новых игроков. Столько же футболистов покинет клуб.