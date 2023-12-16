Стали известны подробности контракта Роберта Морено с «Сочи»

Контракт испанского специалиста Роберта Морено с «Сочи» рассчитан до конца сезона с возможностью продления на два года. Если сочинцы покинут РПЛ, то 46-летний тренер сможет уйти.
Скоро к Морено присоединятся три его помощника. Зимой «Сочи» проведёт масштабную трансферную кампанию, ожидается до 5-6 новых игроков. Столько же футболистов покинет клуб.
куда более интересно сколько ему заплатили. Ну ведь явно бывший тренер сборной Испании едет в команду Чемпиона России, идущую на последнем месте, не потому, что это интересный и перспективный проект)
куда более интересно сколько ему заплатили. Ну ведь явно бывший тренер сборной Испании едет в команду Чемпиона России, идущую на последнем месте, не потому, что это интересный и перспективный проект)