Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стали известны подробности контракта Роберта Морено с «Сочи»

вчера, 09:30

Контракт испанского специалиста Роберта Морено с «Сочи» рассчитан до конца сезона с возможностью продления на два года. Если сочинцы покинут РПЛ, то 46-летний тренер сможет уйти.

Скоро к Морено присоединятся три его помощника. Зимой «Сочи» проведёт масштабную трансферную кампанию, ожидается до 5-6 новых игроков. Столько же футболистов покинет клуб.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти высказался о возможном продлении контракта с «Реалом»
Вчера, 16:34
Слухи«Спартак» готов отпустить одного из своих защитников
Вчера, 15:20
СлухиМодрич покинет «Реал»
Вчера, 09:54
Официально«Рома» продлила контракт с Бове
15 декабря Фото
СлухиУоррен Заир-Эмери продлит контракт с ПСЖ
15 декабря
Вопрос продления контракта гендира «Локо» рассмотрят во 2-й половине месяца
14 декабря
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:47
интересно узнать, какие деньги ему предложены
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:34, ред.
Ну вот и Испания к нам повалила. Учуяли запах зелени...)
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 09:58
Сроки-то ладно...

куда более интересно сколько ему заплатили. Ну ведь явно бывший тренер сборной Испании едет в команду Чемпиона России, идущую на последнем месте, не потому, что это интересный и перспективный проект)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 09:58
Динамо СПб разошлось)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 