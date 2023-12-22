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Моуриньо рассказал о предложениях из Португалии и Саудовской Аравии

вчера, 22:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал, что у него были предложения из Португалии и Саудовской Аравии.

Были сомнения о том, останусь я в «Роме» или нет. Поэтому я четко изложил свою позицию. Я был прямолинеен и честен с самого начала. Когда у меня появилась возможность, я сразу же сообщил «Роме» о возможностях работать Португалии. После финала Лиги Европы в Будапеште против «Севильи» я поговорил с владельцами клуба о предложениях из Саудовской Аравии и решил остаться в «Роме». Сейчас с такой же искренностью говорю, что хочу остаться здесь, у меня нет сомнений и я больше не хочу говорить об этой ситуации.

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