Моуриньо рассказал о предложениях из Португалии и Саудовской Аравии

Главный тренер «Ромы» рассказал, что у него были предложения из Португалии и Саудовской Аравии.

Были сомнения о том, останусь я в «Роме» или нет. Поэтому я четко изложил свою позицию. Я был прямолинеен и честен с самого начала. Когда у меня появилась возможность, я сразу же сообщил «Роме» о возможностях работать Португалии. После финала Лиги Европы в Будапеште против «Севильи» я поговорил с владельцами клуба о предложениях из Саудовской Аравии и решил остаться в «Роме». Сейчас с такой же искренностью говорю, что хочу остаться здесь, у меня нет сомнений и я больше не хочу говорить об этой ситуации.