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Бывший тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Китае

вчера, 16:37

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что сейчас у него нет предложений из России.

Таких предложений нет, даже намеков на какие-то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией и в какой-то мере даже не рассчитываю на работу в России. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес. В этом году у нас осталась одна игра, а в январе я уже буду принимать решение о своем будущем. Где именно могу продолжить карьеру? Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая.

Напомним, что сейчас Чернышов тренирует индийский клуб «Мохаммедан».

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Все комментарии
nf4enzz32fvr
nf4enzz32fvr
вчера в 18:49
Можно пожелать только успехов в Китае
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:11
Всё может быть. Только вот правду узнем позже.
Гость
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