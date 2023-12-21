Бывший тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Китае

Бывший тренер «Спартака» рассказал, что сейчас у него нет предложений из России.

Таких предложений нет, даже намеков на какие-то переговоры нет. Для меня это немного странно и удивительно, но я уже смирился с этой ситуацией и в какой-то мере даже не рассчитываю на работу в России. А вот из других стран в последнее время ко мне есть интерес. В этом году у нас осталась одна игра, а в январе я уже буду принимать решение о своем будущем. Где именно могу продолжить карьеру? Звонили из Балкан, стран Персидского залива и из Китая.