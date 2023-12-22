Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».
По данным источника, российский специалист является одним из семи кандидатов на эту должность. Также в шорт-листе «Бешикташа» находятся Руд ван Нистелрой, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Франк де Бур, Бруно Женезио и Фабио Каннаваро.
На данный момент «Бешикташ» занимает 5-е место в чемпионате Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет 17 очков.
По теории вероятности - не возглавит.
По теории вероятности - не возглавит.
Порядок навести надоть!
Порядок навести надоть!
Черчесов может возглавить любой клуб, и любую сборную.
А может и не возглавить.
Черчесов может возглавить любой клуб, и любую сборную.
А может и не возглавить.