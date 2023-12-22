Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ»

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сегодня, 14:38

Бывший главный тренер сборной России может возглавить «Бешикташ».

По данным источника, российский специалист является одним из семи кандидатов на эту должность. Также в шорт-листе «Бешикташа» находятся , , , , и .

На данный момент «Бешикташ» занимает 5-е место в чемпионате Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет 17 очков.