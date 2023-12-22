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Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ»

сегодня, 14:38

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить «Бешикташ».

По данным источника, российский специалист является одним из семи кандидатов на эту должность. Также в шорт-листе «Бешикташа» находятся Руд ван Нистелрой, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Франк де Бур, Бруно Женезио и Фабио Каннаваро.

На данный момент «Бешикташ» занимает 5-е место в чемпионате Турции. Отставание от лидирующего «Фенербахче» составляет 17 очков.

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Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 15:37
Это его команды! Но он сразу не пойдёт
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:27
является одним из семи кандидатов на эту должность
По теории вероятности - не возглавит.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:09
То что доктор рекомендует!
Порядок навести надоть!
adekvat
adekvat
сегодня в 14:58
Черчесов возглавил Бешикташ, за два месяца команда под его руководством выиграла все матчи, в последнем туре после проигрыша последней команде лиги со счетом 0:9 Бешикташ упустил чемпионство, Черчесова отправили в отставку.
mybcgame3pv3
mybcgame3pv3
сегодня в 14:44
Бешикташ может возглавить Черчесова
Черчесов может возглавить любой клуб, и любую сборную.
А может и не возглавить.
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