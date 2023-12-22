Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис возглавит клуб «Мурас Юнайтед».
Российский специалист подпишет контракт с командой из Кыргызстана на один сезон (с возможностью продления на ещё один год).
В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» занят 5-е место в чемпионате Кыргызстана.
Так сказать, МС местного разлива, даже можно уточнить, разлива Джалал-Абадского пивзавода, который и является их спонсором)
Так сказать, МС местного разлива, даже можно уточнить, разлива Джалал-Абадского пивзавода, который и является их спонсором)
Интересно у них есть Мурас Сити?)
Интересно у них есть Мурас Сити?)