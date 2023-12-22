Канчельскис возглавит клуб «Мурас Юнайтед»

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вчера, 16:32

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» возглавит клуб «Мурас Юнайтед».

Российский специалист подпишет контракт с командой из Кыргызстана на один сезон (с возможностью продления на ещё один год).

В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» занят 5-е место в чемпионате Кыргызстана.