Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухи

Канчельскис возглавит клуб «Мурас Юнайтед»

вчера, 16:32

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис возглавит клуб «Мурас Юнайтед».

Российский специалист подпишет контракт с командой из Кыргызстана на один сезон (с возможностью продления на ещё один год).

В прошлом сезоне «Мурас Юнайтед» занят 5-е место в чемпионате Кыргызстана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Бешикташе» подтвердили интерес к приглашению Черчесова
Вчера, 23:30
Моуриньо рассказал о предложениях из Португалии и Саудовской Аравии
Вчера, 22:45
СлухиСтанислав Черчесов может возглавить «Бешикташ»
Вчера, 14:38
Де Лаурентис рассказал, кто мог возглавить «Наполи» после Спаллетти
Вчера, 09:36
Бывший тренер «Спартака» может продолжить карьеру в Китае
21 декабря
Сёмин отказал «Худжанду»
21 декабря
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:02
из-за одного только названия нельзя было отказаться !
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:34
Не Мю но все равно Юнайтед
sova147
sova147
вчера в 18:15
Долго он ждал этого момента!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:34
За такую команду и я бы притопил)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 17:20
Его, по крайней мере, куда-то зовут, а не только в Коммент.Шоу, где Слуц по телефону все вопросы в интервью зачитывает, видимо, даже подготовиться к интервью ему лень)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:15
У них там есть ФК "Наше Пиво" тоже из Джалал-Абада, подсказывает Интернет, возможно, это и есть их основной конкурент))

Так сказать, МС местного разлива, даже можно уточнить, разлива Джалал-Абадского пивзавода, который и является их спонсором)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:11
я бы на месте Слуцкого постебался над этим горе тренером и поинтересовался сколько он там продержится дней
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:06
Не обманул, не пошел работать ни в МС, ни в ливер)))
Интересно у них есть Мурас Сити?)
qzgnb6v2s3np
qzgnb6v2s3np
вчера в 17:01
Можно попробовать, как грицца, один раз не Мурас)!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 16:56
Сделали предложение, от которого невозможно отказаться) Тем более того, кого никуда не зовут, кроме Кыргызстана, а кушать надо)
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 16:45
Предложили возглавить МЮ вот он и согласился!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 