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Сёмин отказал «Худжанду»

вчера, 16:13

Юрий Сёмин отказался возглавить «Худжанд». Об этом сообщил исполнительный директор таджикского клуба Фаррух Марофиев.

Со стороны губернатора области было желание пригласить в «Худжанд» Юрия Сёмина, но человек в возрасте и, возможно, завершил тренерскую карьеру. Юрий Палыч нам отказал, поэтому мы ищем тренеров, которых нам посоветовал российский уважаемый специалист. Я, губернатор и генеральный директор предложили контракт Юрию Палычу на один сезон, но из-за возраста специалист отказался возглавить наш клуб.

До 29 декабря станет ясно, кто станет тренером «Худжанда». Есть вероятность, что вопрос будет решён и на этой неделе. Юрий Палыч дал губернатору 5-6 имён российских специалистов. Конкретных имён я не знаю, поскольку это был закрытый разговор между нашим губернатором и тренером Сёминым.

«Худжанд» занимает 2-е место в чемпионате Таджикистана.

Напомним, Сёмин находится без работы с сентября 2021 года, но ещё не завершил тренерскую карьеру.

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Все комментарии
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 21:04, ред.
И зря,кто его возьмет?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:43, ред.
Интересно получается. Сёмин передал губернатору список из 5-6 российских кандидатов на пост тренера. А тот не соизволил ознакомить с ним исполнительного директора команды, хотя это вполне естественное "движение души".
Может, просто не успел ?
d2q9xdq6hccy
d2q9xdq6hccy
вчера в 17:26
Правильно, тяжёло в его возрасте на такой жаре бух.., ну в смысле, тренировать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:39
Всему свое время. Он свое уже отработал. Пусть отдыхает.
sova147
sova147
вчера в 16:30
Он хорошо знает своё место в тренерском ряду!
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:20
Палыч знает что делает и кого можно и кого нужно тренировать...
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