Сёмин отказал «Худжанду»

отказался возглавить «Худжанд». Об этом сообщил исполнительный директор таджикского клуба Фаррух Марофиев.

Со стороны губернатора области было желание пригласить в «Худжанд» Юрия Сёмина, но человек в возрасте и, возможно, завершил тренерскую карьеру. Юрий Палыч нам отказал, поэтому мы ищем тренеров, которых нам посоветовал российский уважаемый специалист. Я, губернатор и генеральный директор предложили контракт Юрию Палычу на один сезон, но из-за возраста специалист отказался возглавить наш клуб.

До 29 декабря станет ясно, кто станет тренером «Худжанда». Есть вероятность, что вопрос будет решён и на этой неделе. Юрий Палыч дал губернатору 5-6 имён российских специалистов. Конкретных имён я не знаю, поскольку это был закрытый разговор между нашим губернатором и тренером Сёминым.