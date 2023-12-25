«Атлетико» потребует у «Барселоны» 15 млн евро за аренду Жоау Феликса

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сегодня, 17:31

«Барселона» хочет сохранить нападающего , который выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Атлетико», на следующий сезон.

За новую аренду «матрасники» потребуют у «сине-гранатовых» 15 млн евро. Также мадридский клуб хочет, чтобы в сделку была включена обязательная опция выкупа.

Ранее в «Барселоне» заявляли о намерении сохранить Жоау Феликса.