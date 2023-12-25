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«Атлетико» потребует у «Барселоны» 15 млн евро за аренду Жоау Феликса

сегодня, 17:31

«Барселона» хочет сохранить нападающего Жоау Феликса, который выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Атлетико», на следующий сезон.

За новую аренду «матрасники» потребуют у «сине-гранатовых» 15 млн евро. Также мадридский клуб хочет, чтобы в сделку была включена обязательная опция выкупа.

Ранее в «Барселоне» заявляли о намерении сохранить Жоау Феликса.

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Все комментарии
7je2k9n4g6jh
7je2k9n4g6jh ответ vhkj5fju3f29 (раскрыть)
сегодня в 18:58
Оценивать его могут в сколько им угодно миллионов.
Только проблема в том, что санкцию на покупку даёт покупатель...
А такой покупатель, как нынешняя Барселона много не даст.
И даже не потому, что не захочет, а потому, что не при валюте нынче.
... но покупатель может и найдётся... а может и нет.
vhkj5fju3f29
vhkj5fju3f29
сегодня в 17:34
Надеюсь договорятся и будет дальше играть за Барсу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:33
Тут вопрос, сколько даст Барселона!...
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