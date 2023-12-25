«Атлетико» потребует у «Барселоны» 15 млн евро за аренду Жоау Феликса

«Барселона» хочет сохранить нападающего Жоау Феликса, который выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Атлетико», на следующий сезон.
За новую аренду «матрасники» потребуют у «сине-гранатовых» 15 млн евро. Также мадридский клуб хочет, чтобы в сделку была включена обязательная опция выкупа.
Ранее в «Барселоне» заявляли о намерении сохранить Жоау Феликса.
Только проблема в том, что санкцию на покупку даёт покупатель...
А такой покупатель, как нынешняя Барселона много не даст.
И даже не потому, что не захочет, а потому, что не при валюте нынче.
... но покупатель может и найдётся... а может и нет.
Только проблема в том, что санкцию на покупку даёт покупатель...
А такой покупатель, как нынешняя Барселона много не даст.
И даже не потому, что не захочет, а потому, что не при валюте нынче.
... но покупатель может и найдётся... а может и нет.