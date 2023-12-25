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Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» продал его в «Барселону»

сегодня, 18:59

Легендарный английский полузащитник Дэвид Бекхэм раскрыл детали своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Я всегда думал, что начну свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» и закончу её здесь. Я не собирался уходить, я не хотел играть ни за какой другой клуб. Но потом я узнал, что летом 2003 года меня продали. Это был год, когда я пережил инцидент с бутсой [которую бросил Фергюсон], было несколько конфликтов с боссом, на которые было обращено внимание, но мои отношения с тренером всегда были прекрасными.

Потом я был в отпуске, и мой друг Дэйв Гарднер позвонил мне и сказал: «Возможно, ты захочешь включить телевизор, „Манчестер Юнайтед“ принял предложение по твоему трансферу». На тот момент у меня оставалось три года по контракту, и я подумал: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Они приняли предложение „Барселоны“, и ты уходишь».

Я включил телевизор, посмотрел новости, прервал отпуск, а затем позвонил Питеру Кеньону [директор МЮ] и спросил: «Это правда?», он сказал «да». Я спросил: «Могу ли я поговорить с Алексом Фергюсоном?» Он сказал «нет». Я настоял: «Я бы хотел поговорить с менеджером, если уйду». Он сказал: «Фергюсон не хочет с тобой разговаривать, он в отпуске и всё».

Я сказал: «Мне нужно знать, правда это или нет». Кеньон ответил: «Это правда, мы приняли предложение». На что я ответил ему: «Если я уйду из „Манчестер Юнайтед“, я хочу решить, куда перейду, я не хочу переходить в „Барселону“, есть только один клуб, в который я хочу перейти, и это „Реал“».

Мой менеджмент позвонил, и через полтора дня я стал игроком «Реала». Это больно. Я не мог смотреть игры «Манчестер Юнайтед» по телевизору три года.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 20:57
Бэкхем это часть эпохи сборной Англии АПЛ. В реале он уже не тот был, если бы не тот случай с бутсой, вероятно он бы и завершил карьеру в МЮ
shur
shur ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 20:48
....текст читай внимательно: «Если я уйду из „Манчестер Юнайтед“, я хочу решить, куда перейду, я не хочу переходить в „Барселону“, есть только один клуб, в который я хочу перейти, и это „Реал“»...!!!
shur
shur ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 20:40
...безусловно, кто не помнит целую плиаду , молодое вливание в
в Великий Клуб, Гиггз, братья Невиллы, Скоулз, Бэкхем ...!!! Даже
не верится, до чего мы дожили...!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 20:27
Бекхэм не сыграл бы за Барселону, его всегда интересовал свой имидж.
Grizly88
Grizly88 ответ vtqksvq8ygsk (раскрыть)
сегодня в 20:23
Любой средний игрок Английский показывает такой футбол как показывал Бекхэм тогда, Лэмпард и Джеррард были посильнее, Бекхэм был шоуменом
vtqksvq8ygsk
vtqksvq8ygsk ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 20:05
Да нормально Бек играл, не лучший, но играл лучше большинства в то время.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 19:51
Легенда МЮ, который прекрасно исполнял штрафные удары и хорош был на стандартах. Если бы не передачи Бекса не было бы требла в 1999.
Rattlehead
Rattlehead ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 19:50
Переоцененные игроки не признаются лучшими полузащитниками Европы и не попадают в тройку лучших в голосовании ЗМ. Помимо штрафных и радиоуправляемых передач на любое расстояние, Бекхэм обладал великолепной работоспособностью, отличным видением поля и вообще был мечтой любого нападающего.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 19:35
Бекхэм футболе ничего не показал не знаю из-за чего его сильно распиарили?
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 19:16, ред.
Переоценённый игрок. Неплохо бил штрафные и раздавал пасы, но и только. Как шоумен состоялся куда сильнее.

Наверное обидно было, что променял Барселону на Реал накануне становления одной из самых великих команд в истории. Мог бы с Хави составить прекрасную пару в центре поля и обвеситься трофеями.
Гость
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