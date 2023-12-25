Бекхэм рассказал, как «Манчестер Юнайтед» продал его в «Барселону»

Легендарный английский полузащитник раскрыл детали своего ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

Я всегда думал, что начну свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» и закончу её здесь. Я не собирался уходить, я не хотел играть ни за какой другой клуб. Но потом я узнал, что летом 2003 года меня продали. Это был год, когда я пережил инцидент с бутсой [которую бросил Фергюсон], было несколько конфликтов с боссом, на которые было обращено внимание, но мои отношения с тренером всегда были прекрасными.

Потом я был в отпуске, и мой друг Дэйв Гарднер позвонил мне и сказал: «Возможно, ты захочешь включить телевизор, „Манчестер Юнайтед“ принял предложение по твоему трансферу». На тот момент у меня оставалось три года по контракту, и я подумал: «Что ты имеешь в виду?» Он сказал: «Они приняли предложение „Барселоны“, и ты уходишь».

Я включил телевизор, посмотрел новости, прервал отпуск, а затем позвонил Питеру Кеньону [директор МЮ ] и спросил: «Это правда?», он сказал «да». Я спросил: «Могу ли я поговорить с Алексом Фергюсоном?» Он сказал «нет». Я настоял: «Я бы хотел поговорить с менеджером, если уйду». Он сказал: «Фергюсон не хочет с тобой разговаривать, он в отпуске и всё».

Я сказал: «Мне нужно знать, правда это или нет». Кеньон ответил: «Это правда, мы приняли предложение». На что я ответил ему: «Если я уйду из „Манчестер Юнайтед“, я хочу решить, куда перейду, я не хочу переходить в „Барселону“, есть только один клуб, в который я хочу перейти, и это „Реал“».

Мой менеджмент позвонил, и через полтора дня я стал игроком «Реала». Это больно. Я не мог смотреть игры «Манчестер Юнайтед» по телевизору три года.