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Роналду вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров 2023 года

вчера, 23:19

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем с пенальти в ворота «Аль-Иттихада» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:5).

Португалец вышел в лидеры по голам в 2023 году, забив в общей сложности 53 мяча. Он обошёл Харри Кейна из «Баварии» и Килиана Мбаппе из ПСЖ (у них по 52 гола, они уже не смогут обойти Роналду, так как чемпионаты Германии и Франции ушли на зимний перерыв).

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Аль-Наср» (Эр-Рияд) в соцсети «X»
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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 15:53
В таком возрасте 53 мяча - не мысленно!
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 14:38
Саудавский чемп прям мега лига... жесть просто. Еще только в этом Августе МЛС дороже была и гораздо выше твоих любимых арабов. При том , что денег влаживаю в много раз меньше.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:22
Да, мужики... хотел обратить ваше внимание ещё на кое - что, что лично меня всегда напрягает. Некоторые испытывают наслаждение, называя португальца дырявым. Все прекрасно понимают, что это означает, но... если вы не уважаете Роналду, то уважайте себя в конце концов. Существуют же какие - то рамки приличия. Даже если ЭТО имеет место быть, то какое вам дело до личной жизни Роналду ? Всего хорошего.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:28
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 10:20
    53 мяча в 37 лет , но золотой мяч отдадут гному за голы в любительской лиге
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 10:16
    А вспомнил, ты мне хотел напомнить слова дырявого, которые он сказал Коке в 2016 году.
    «Да, я – гей, но зато я очень богат»

    Да, уж не дешёвый хайп у дырявого.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 10:13, ред.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      сегодня в 09:38
      Теперь это точно - награда от Жлоб Мендеш Дубай.. "Лучшему" игроку тысячелетия.. "Столетия" - уже было.. Правда вот незадача - "некрасивая" ФИФА опять его прокинула с The Best.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
      Тhe Witcher
      Тhe Witcher
      сегодня в 09:14
      КриРо хорош.Опять петаки поджарил у любителей регбийной дноЛиги)))
      88j4nxszb329
      88j4nxszb329
      сегодня в 09:06
      Вот Роналду ещё бы в чемпионат племён Африки-там бы ему равных не было,но могли бы сожрать ,хотя такое г..... и аборигены жрать не будут!
      Elliada
      Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      сегодня в 08:56
      У Роналду в этом году одни топы были? Пастухи и погонщики верблюдов. А Месси забивал в Ла Лиге и за сборную (отборочные и товарищеские)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 08:51
      91 гол был забит не в топ лиге, уважаемый.
      Там 7 голов товарняки.
      6 голов никакущему Байеру
      61 гол аутсайдерам и откровенно сбавившим середнякам, т. е тупо набивание статы
      И 17 голов топам( Реал, Атлетико, Спартак, Севилья)
      В 2012 году на его пути не было Баварии, Челси, Ливерпуля, ПСЖ. Просто очередной год забеганий и замыканий на статистику
      Elliada
      Elliada
      сегодня в 08:17
      Не 91 гол за год, не топ-лига, но для его уровня сойдет. 2013 год повторяется. Забил больше всех, вывел сборную на турнир, но не выиграл ни одного трофея. Это ЗМ.

      3 пенальти за матч было, 1 пенальти было, теперь 2. Следующая планка - это 4 пенальти за матч. В смешной лиге это реально.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 07:19
      Год назад на цирке в Катаре арг колотил левейшие пенальти один за другим и за это получил ЧМ и ЗМ .
      Роналду показал Бензема кто в доме хозяин
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 07:10
      Ну вот, главное вовремя, и снова всем Утер нос, доказав, что всё ещё лучший.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      сегодня в 06:53
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin ответ Байкал-38 (раскрыть)
        сегодня в 06:44
        Огорчу тебя снова. Хайп то не дешевый, а самый оплачиваемый в мире среди спортсменов.
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin ответ ОПС (раскрыть)
        сегодня в 06:42
        Кому забивают твои пацаны во дворе? Команде с одним из самых крутых опорников Канте и с обладателем Золотого мяча Бензема?
        В таком случае пацаны ваще ребята, молодцы. Респект.

        Но что-то мне кажется, что это не совсем так.
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        сегодня в 06:40
          112910415
          112910415
          сегодня в 06:03
          ну мастер, мастер ...
          4rgekfpd2u9t
          4rgekfpd2u9t
          сегодня в 05:33
          Криш играет в своё удовольствие,этим всё сказано
          ОПС
          ОПС
          сегодня в 05:30
          Даже читать про него неохота. Да и лиги несовместимы. А во дворе пацаны и побольше забивают.
          Байкал-38
          Байкал-38
          сегодня в 04:50
          Как можно сравнивать голы дырявого в лиге верблюдов с голами игроков из топ лиг?

          Дырявый ещё бы в чемпионат с пингвинами подался, хотя ради дешёвого хайпа скоро рванёт.
          Владимир Павлюшкин
          Владимир Павлюшкин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
          сегодня в 02:26
          Да зачем у модрича забирать и рибери отдавать? - все норм рассудили. Модрич - тоже не хухры музры - не то что Рибери - один сезон бегал непобедимым и в утиль, Модрич - системообразющий игрок и до и после + удачный чм. А кому давать в 2018 было? Рон был супер в 2017, базара ноль. Всё у него нормально с золотыми мячами. Зачем их считать, вообще? Лучше понять, что рон становился ПЯТЬ раз победителем ЛЧ в качестве лучшего бомбардира своего клуба - вот это достижение ПО ФАКТУ, а этих наград можно сколько угодно наштамповать.
          Просто нельзя было и в 2018 году терпеть, что плеймейкеры не получают мячи при равных обстоятельствах - хавиньеста, снейдер, рибери - на модриче нужно было сказать системе - х...х...ххх---хватит!
          Вот Месси... да норм тоже у него мячей, даже больше чем наиграл)))
          Октябрь 1917
          Октябрь 1917
          сегодня в 02:23
          Молодец Роналду!!!
          Больше и сказать нечего.
          95-shishani-95
          95-shishani-95
          сегодня в 01:24, ред.
          Настоящий чемпион, в отличие от чипсоеда фифашного. У чипсоеда больше половины золотых мячей левые. У Роналду, даже если отдать тот золотой мяч Рибери, всё равно минимум 5 должно быть, потому что он должен был брать в 2018г. Да и в 2012году тоже был намного лучше, чем Меська.
          протон
          протон
          сегодня в 00:29
          Да, 2 с пенальти, но по факту их нужно ещё забить. + фактически Талиску и Мане вывел 2 в 1 при 4 голе. Поэтому в этом матче напрямую повлиял на результат. Хорошая работа по сезону, неплохая самоотдача, в сравнении с тем же Бензема к примеру. В общем красавец так играть в таком возрасте.
          На самом деле уважаю его любовь к футболу и к себе в футболе, очень круто постоянно находить мотивацию.
          sova147
          sova147
          сегодня в 00:12
          Вероятно он будет первым до 50 лет!
          ssspartak
          ssspartak
          сегодня в 00:02
          Величайший игрок, хоть и попсовый. Не хочу сравнивать ни с кем, ибо смысла нет. Забивать столько, хоть и в арабской лиге и хоть вся команда на него играет, это действительно достижение в 38 лет.
          Шишанутый
          Шишанутый
          вчера в 23:52
          Сколько бы Роналду не забил но фифа на это закроет глаза и зм все равно подарят гному пусть у него всего 1 гол за 6 матчей в чемпеонате.
          Гость
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