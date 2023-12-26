Роналду вышел на 1-е место в списке лучших бомбардиров 2023 года

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем с пенальти в ворота «Аль-Иттихада» в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии (2:5).
Португалец вышел в лидеры по голам в 2023 году, забив в общей сложности 53 мяча. Он обошёл Харри Кейна из «Баварии» и Килиана Мбаппе из ПСЖ (у них по 52 гола, они уже не смогут обойти Роналду, так как чемпионаты Германии и Франции ушли на зимний перерыв).
Да, кому - то он не нравится со своим противоречивым характером и поступками, но разве это важно, когда футболиста надо оценивать по его заслугам перед любимым видом спорта, а Роналду заслужил признание своей преданностью игре и тем, что до сих пор не желает уходить на почётную пенсию.
Да, кому - то он не нравится со своим противоречивым характером и поступками, но разве это важно, когда футболиста надо оценивать по его заслугам перед любимым видом спорта, а Роналду заслужил признание своей преданностью игре и тем, что до сих пор не желает уходить на почётную пенсию.