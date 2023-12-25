«Челси» и «Ливерпуль» – короли промахов в АПЛ. Гранды доверяют сырым форвардам

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вчера, 20:25

Джексон, Нуньес и Хёйлунд умеют промахнуться.

Промахи вошли в привычку

В новом сезоне АПЛ бросаются в глаза неточные удары с убойных позиций. В запоминающихся матчах перед Рождеством было две выдающиеся нереализованные резкие атаки. Пятерка футболистов «Ливерпуля» не сумела переиграть хавбека Райса и голкипера «Арсенала» – Александер-Арнольд попал в перекладину после паса Салаха. А в эпизоде из матча «Челси» против «Кристал Пэлас» Стерлингу не хватило умения делиться, чтобы один из его напарников забил в пустой угол, ведь все защитники оказались за спиной у тройки игроков «Челси».

Клуб Почеттино проиграл, а форвард Джексон добавил свой промах к удару Стерлинга в голкипера. Неужели в АПЛ стали чаще бить мимо цели, чем раньше? Давайте проверим, ведь яркие нереализованные «большие шансы» не значат, что общее число осечек выросло. Но если пять сезонов назад лидеры по промахам набирали 50-60 нереализованных явных моментов, то теперь диапазон от 70 до 80. В этом году могут пойти дальше, «Челси», «Эвертон» и «Ливерпуль» уже не реализовали от 34 до 36 явных моментов. Причем лидирует именно клуб из Лондона с рекордом по поражениям. «Астон Вилла», «Ньюкасл» и другие команды поддерживают этот тренд. Так в чём причина?

Расслабил уровень защиты

Холанд приехал в «Манчестер Сити» год назад, с порога поставил абсолютный рекорд АПЛ по голам за сезон, 36 мячей в 35 играх. Салах в первом сезоне в «Ливерпуле» забил 32 раза за чемпионат. Уровень игры в защите в Англии точно не поднялся со времен Видича, Терри и Фердинанда. Тренд на атаку сохраняется и развивается, почти все ключевые клубы сезона стараются активно работать с мячом. Стили и схемы разные, «Ливерпуль» не играет так, как «Арсенал». Но все думают об атаке. В результате нападающие получают много шансов, что ведет к расслабленности.

В личном зачете промахов вперемешку люди, которым часто создают классные моменты – Холанд из «Манчестер Сити» и Уоткинс из «Астон Виллы», и признанные «мазилы». Дарвин Нуньес не реализовал 15 моментов, у Николаса Джексона 11 промахов, а Расмус Хёйлунд, у которого до сих пор нет ни одного забитого мяча в АПЛ за МЮ , промахнулся девять раз. С одной стороны, у каждого полно моментов. С другой, только Холанд, Салах и Боуэн из «Вест Хэма» сочетают промахи с большим количеством забитых мячей. И только люди с высокой концентрацией, вроде Сона из «Тоттенхэма», могут забить 11 мячей, испортив всего три явных момента.

Выросло моральное давление

Хайп влияет как на набор формы, так и в кризисные дни. Когда у Холанда будет серия без голов, то на него надавят всем миром. Скорее всего, психика веселого норвежца справится, ведь видели его реакцию на мемы после крика на арбитра. Эрлинг был зол на судью, но после матча посмеялся вместе со всеми. Но как реагируют на промахи и травлю в Сети Дарвин из «Ливерпуля» или Хёйлунд из МЮ ? Джексон из «Челси» заявил, что ему плевать на оценки других, слушает главного тренера. Вот только Почеттино ищет нового нападающего зимой, команде не подходит форвард с таким количеством явных осечек.

Большие клубы возомнили, будто можно «натренировать» нападающих, не подписывая готовых мастеров. Раньше Ван Перси, Ван Нистелрой и Анри готовились, прежде чем попасть на пик формы в АПЛ . Салах и Холанд приехали зрелыми снайперами. А теперь «Челси» взял парня из сборной Сенегала, а МЮ поставил на юного датчанина. «Ливерпуль», где раньше Фирмино интуитивно понимал Салаха и Мане, подписал взбалмошного Нуньеса. И когда у всех пошли промахи, то вспомнили суммы трансферов, как вспоминают фланговому форварду Мудрику в «Челси». Сейчас проще сломать игрока морально, пятнадцать лет назад социальные сети так сильно не давили.

Для молодых футбол лишь игра

Ветераны и главные тренеры часто подмечают разницу между поколениями. Если для молодых Роналду и Месси доминирование на поле было смыслом жизни, не говоря о футболистах ещё старше – там спорт как сражение до последней капли пота, то для Неймара и его младших коллег это просто удобная и высокооплачиваемая работа. Моуриньо злится, но ничего не может поделать с привычкой игроков после поражений сразу хвататься за телефоны. Никакой прострации, злости и слез. Футбол это просто игра для новых поколений.

Функция социального лифта тоже нарушена, ведь молодой талант сразу получает огромные деньги. А состояние влияет на психику человека, и редко в лучшую сторону. У Гарначо зарплата в МЮ уже 50 000 фунтов в неделю, а юный Уэйн Руни получал в «Эвертоне» 13 тысяч до уплаты налогов, будучи среди самых богатых юных игроков мира. Теперь Беллингему отстегивают 230 тысяч фунтов в неделю в составе «Реала» без бонусов. Руни спонсоры «ирисок» выдали смешной бюджетный автомобиль для езды на тренировки. Ныне юные игроки собирают коллекции элитных автомобилей для родителей раньше, чем получают права.

Откуда возьмется концентрация у чужих ворот на всём готовом? Год назад мазал Рэшфорд, теперь у Маркуса два гола за МЮ в новом сезоне АПЛ . И хотя явные промахи также показатель сильного форварда, поскольку элитные снайперы часто на правильных ударных позициях, рядом формируется группа сырых любителей промазать. При этом доступ к голам проще. Пять лет назад в АПЛ было ниже соотношение голов к ударам в створ, сейчас более чем половина клубов прошла крутую отметку в 0.3 гола за один меткий выстрел. Минимум 30 % ударов в створ становятся голами, а у «Арсенала» и «Манчестер Сити» речь о 40 %.