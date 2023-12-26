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Крис Вуд — 4-й игрок в истории АПЛ, забивший 3 гола в ворота бывшего клуба

вчера, 19:13
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 3Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).

Новозеландец стал четвёртым игроком в истории турнира, забившим 3 гола в ворота бывшей команды.

Ранее это удавалось Энди Коулу (с «Ньюкаслом» в августе 1999 года), Маркусу Бенту (против «Блэкберна», декабрь 2007-го) и Джошуа Кингу (в поединке с «Эвертоном» в октябре 2021-го).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:36
опять беда пришла в сорочье гнездо !..
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:29
У Ньюкасла дела идут ооооооочень плохо. Очень много травмированных игроков+ дисква
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:01
Добрый вечер.

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Karkaz
Karkaz
вчера в 21:08, ред.
В Ноттингемском Лесу раз в год и древесина стреляет)
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:58
В одиночку вытащил команду, молодчик ,
Вещий
Вещий
вчера в 20:45
Хороший матч получился... а Ньюкасл проглядел его.... за это и поплатился
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:34
Крис Вуд помог своей команде выиграть матч, молодец!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:25
Забивающий Вуд за Форест это уже круто! А против Нюкасла, который внаглую обокрал Бернли чтобы самим не вылететь, это просто страйк!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:22
Я бы, ей-Богу, выкладывал ещё новости с результатами, потому что вы сами не даёте своим пользователям создавать вам контент иначе.

К примеру, вы проигнорировали победу "Реала" последнюю, и вам не написали комментарии про это.

Вы, опять же, проигнорировали поражение "Касла" очередное, а про Вуда конкретно вряд ли кто-то будет писать что-то, в итоге, вы и болельщиков "Касла" на сайте обидели, а такие есть, и не дали им вам же контент сделать.

Я не знаю, почему такой подход...
Гость
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