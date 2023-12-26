Крис Вуд — 4-й игрок в истории АПЛ, забивший 3 гола в ворота бывшего клуба

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).
Новозеландец стал четвёртым игроком в истории турнира, забившим 3 гола в ворота бывшей команды.
Ранее это удавалось Энди Коулу (с «Ньюкаслом» в августе 1999 года), Маркусу Бенту (против «Блэкберна», декабрь 2007-го) и Джошуа Кингу (в поединке с «Эвертоном» в октябре 2021-го).
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Предложить новость: editors.soccer@gmail.com
https://www.soccer.ru/contacts
К примеру, вы проигнорировали победу "Реала" последнюю, и вам не написали комментарии про это.
Вы, опять же, проигнорировали поражение "Касла" очередное, а про Вуда конкретно вряд ли кто-то будет писать что-то, в итоге, вы и болельщиков "Касла" на сайте обидели, а такие есть, и не дали им вам же контент сделать.
Я не знаю, почему такой подход...
К примеру, вы проигнорировали победу "Реала" последнюю, и вам не написали комментарии про это.
Вы, опять же, проигнорировали поражение "Касла" очередное, а про Вуда конкретно вряд ли кто-то будет писать что-то, в итоге, вы и болельщиков "Касла" на сайте обидели, а такие есть, и не дали им вам же контент сделать.
Я не знаю, почему такой подход...