Крис Вуд — 4-й игрок в истории АПЛ, забивший 3 гола в ворота бывшего клуба

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вчера, 19:13

Нападающий «Ноттингем Форест» оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла» в матче 19-го тура АПЛ (3:1).

Новозеландец стал четвёртым игроком в истории турнира, забившим 3 гола в ворота бывшей команды.

Ранее это удавалось (с «Ньюкаслом» в августе 1999 года), (против «Блэкберна», декабрь 2007-го) и (в поединке с «Эвертоном» в октябре 2021-го).