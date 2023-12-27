Гвардиола: «Сомневайтесь в „Ман Сити“, но вы увидите, что будет дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на критику в адрес «горожан».

В тот момент, когда вы не выиграете, возникают сомнения. Они все скажут: кризис, катастрофа… Как всегда. Всё в порядке. Усомнитесь в нас снова. Посмотрим, что будет дальше.