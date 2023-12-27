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Гвардиола: «Сомневайтесь в „Ман Сити“, но вы увидите, что будет дальше»

вчера, 11:16

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на критику в адрес «горожан».

В тот момент, когда вы не выиграете, возникают сомнения. Они все скажут: кризис, катастрофа… Как всегда. Всё в порядке. Усомнитесь в нас снова. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
ars14
ars14 ответ Milan199675 (раскрыть)
вчера в 20:49
Это вряд ли, шансов на чемпионство у Арсенала больше)
Capral
Capral ответ Milan199675 (раскрыть)
вчера в 20:45
Чемпионат, в котором, чемпион определяется уже после 1го круга, а звание лучшего игрока присваивается футболисту, с треском провалившему 2й круг- такой чемпионат называется мертвым. Если страна, из шести турниров пять проиграла, значит футбол этой страны серьезно болен. И еще, если страна, только с помощью судьи пробилась в финальную часть ЧЕ- значит надо задуматься над футболом этой страны...
Milan199675
Milan199675 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20
    Milan199675
    Milan199675 ответ Валерыч (раскрыть)
    вчера в 20:17
    В этом сезоне скорее Ливерпуль станет чемпионом нежели Арсенал.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:25
    Сложно добиться звания лучшей команды.Еще сложнее удержаться на уровне, потому что любая неудача рассматривается под микроскопом.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:43
    Честно говоря, я не думаю, что тут нужны громкие слова, проблемы "Ливерпуля" и "Арсенала" видны невооруженным взглядом, а АВ в топе временно, поэтому, на мой взгляд, МС, конечно, является основным претендентом, особенно с учётом возвращения КДБ.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 12:17
    Эвертон сегодня покажет кто есть кто !
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 11:50
    Ну, Ман Сити в кризисе, с какой командой не бывает? Потом все будет иначе.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 11:48, ред.
    А что будет дальше? Дальше чемпионом Англии станет Арсенал.
    К МС и его болельщикам отношусь с уважением. Вне всякого сомнения, Манчестер Сити это - великий клуб, один из сильнейших клубов в мире на данный момент.
    Но мои симпатии на стороне Арсенала.
    tq472cbvwkr8
    tq472cbvwkr8
    вчера в 11:47
    Как-то это звучит угрожающе, посмотрим на сколько их хватит
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:39
    Хватит уже терять очки, нужно победную серию выдать из матчей 5 и все будет норм
    Capral
    Capral
    вчера в 11:39, ред.
    У МС самый сильный состав и пожалуй, самый сильный тренер в АПЛ. В успехе команды не сомневаюсь, а спады бывают у всех. Но пока команда переживает временный дискомфорт- соперники уходят в отрыв... Но, тем и прекрасна АПЛ, что борьба в ней, в отличие от мертвой Серии А продолжается до последнего тура!!!

    Не являясь болельщиком, ни одной из команд АПЛ- всеже, тайно, притоплю за моих добрых знакомых, болельщиков Арсенала... АПЛ- воистину, лучшая лига мира, а вчерашняя игра между МЮ и А/В- тому, яркое подтверждение!!!
    Горожане
    Горожане
    вчера в 11:27
    Уверенность Пепа настораживает!
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:19
    Так и есть. Недруги всё время ждут провала Сити, но МС каждый раз заставляет их горевать. Не сомневаюсь, что в этом сезоне Сити станет чемпионом АПЛ.
    Гость
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