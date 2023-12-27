Гвардиола: «Сомневайтесь в „Ман Сити“, но вы увидите, что будет дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на критику в адрес «горожан».
В тот момент, когда вы не выиграете, возникают сомнения. Они все скажут: кризис, катастрофа… Как всегда. Всё в порядке. Усомнитесь в нас снова. Посмотрим, что будет дальше.
Не являясь болельщиком, ни одной из команд АПЛ- всеже, тайно, притоплю за моих добрых знакомых, болельщиков Арсенала... АПЛ- воистину, лучшая лига мира, а вчерашняя игра между МЮ и А/В- тому, яркое подтверждение!!!
Не являясь болельщиком, ни одной из команд АПЛ- всеже, тайно, притоплю за моих добрых знакомых, болельщиков Арсенала... АПЛ- воистину, лучшая лига мира, а вчерашняя игра между МЮ и А/В- тому, яркое подтверждение!!!