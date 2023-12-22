Анчелотти: «Суперлига может быть положительным моментом для всех»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал идею создания Суперлиги.
Это решение важно для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что нет монополии, будет положительным. Время покажет, хорошо ли это.
Можно вспомнить распределение средств в Ла Лиге до последних лет, когда Тебас более-менее выровнял выплаты, когда "Барселона" и "Реал" на двоих делили половину всех средств на трансляции, что привело к тому, что мы видим теперь - практически, кроме случайного взлёта "Жироны", выжженная земля вместо Ла Лиги, сейчас и "Атлетико" в предбанкротном состоянии уже.
Лига 1, где французы просто легли под катарцев и разрешили превратить свою лигу в чемпионат одной команды, а Макрон по заказу Нассера даже цыганочку с выходом танцевал перед Мбаппе и на животе ползал.
БЛ, где жадный Бэккенбауэр добился своими оффшорными схемами того, чего он хотел в своё время - что "Бавария" получила лучших игроков за бесплатно, а конкуренты получили шиш.
Всё это привело к тому, что стоимости всех европейских лиг сильно упали, как обычно, европейцы сами же и разрушили свои лиги, как они это сейчас делают со всей своей культурой, достаточно прогуляться вокруг Вены, где навстречу будут идти одни женщины в хиджабах и мужчины очень восточной национальности.
Можно вспомнить распределение средств в Ла Лиге до последних лет, когда Тебас более-менее выровнял выплаты, когда "Барселона" и "Реал" на двоих делили половину всех средств на трансляции, что привело к тому, что мы видим теперь - практически, кроме случайного взлёта "Жироны", выжженная земля вместо Ла Лиги, сейчас и "Атлетико" в предбанкротном состоянии уже.
Лига 1, где французы просто легли под катарцев и разрешили превратить свою лигу в чемпионат одной команды, а Макрон по заказу Нассера даже цыганочку с выходом танцевал перед Мбаппе и на животе ползал.
БЛ, где жадный Бэккенбауэр добился своими оффшорными схемами того, чего он хотел в своё время - что "Бавария" получила лучших игроков за бесплатно, а конкуренты получили шиш.
Всё это привело к тому, что стоимости всех европейских лиг сильно упали, как обычно, европейцы сами же и разрушили свои лиги, как они это сейчас делают со всей своей культурой, достаточно прогуляться вокруг Вены, где навстречу будут идти одни женщины в хиджабах и мужчины очень восточной национальности.
На счёт АПЛ. Это не вчера образовалась и не каким-то одним решением. Упор в коммерсии был всегда, микс вливания ресурсов - внутренних и внешних спонсоров привело к обогащению, конкурентоспособности стольких комманд. +Исторические и географические факторы. Чья вина что в других лигах все не так?? В Бундесе панически атакуют появление любого спонсорского клуба. В ЛЛ сами Реал с Барсой затопят любой перспективный проект, в Италии мутная мафия, во Франции только попытки идут с ПСЖ, Монако, и другими, и то все дико хейтят их.
Вон даже верблюжья лига, соккер, локальные южноамериканские чемпионаты, кей/джей-лига, все по-своему смогли достичь баланса и развития и успеха. Не надо тут винить одних, завидовать и не искать ответы у себя.
На счёт АПЛ. Это не вчера образовалась и не каким-то одним решением. Упор в коммерсии был всегда, микс вливания ресурсов - внутренних и внешних спонсоров привело к обогащению, конкурентоспособности стольких комманд. +Исторические и географические факторы. Чья вина что в других лигах все не так?? В Бундесе панически атакуют появление любого спонсорского клуба. В ЛЛ сами Реал с Барсой затопят любой перспективный проект, в Италии мутная мафия, во Франции только попытки идут с ПСЖ, Монако, и другими, и то все дико хейтят их.
Вон даже верблюжья лига, соккер, локальные южноамериканские чемпионаты, кей/джей-лига, все по-своему смогли достичь баланса и развития и успеха. Не надо тут винить одних, завидовать и не искать ответы у себя.
Но на мой субъективный взгляд, о чём я тоже как-то высказывал свою точку зрения по этому поводу, то ничего не вижу положительного по внедрению этого проекта Суперлиги . Можно долго расписывать в деталях, процесс действий или деяний от проекта Суперлиги и его влиянии на развитие всего футбольного хозяйства и всей системы развития или может быть даже скорее деградации . Чтобы всё это не писать и не расписывать свои мысли, вспомнились строчки басни Крылова , которые примерно тоже самое вкратце и говорят.
Но на мой субъективный взгляд, о чём я тоже как-то высказывал свою точку зрения по этому поводу, то ничего не вижу положительного по внедрению этого проекта Суперлиги . Можно долго расписывать в деталях, процесс действий или деяний от проекта Суперлиги и его влиянии на развитие всего футбольного хозяйства и всей системы развития или может быть даже скорее деградации . Чтобы всё это не писать и не расписывать свои мысли, вспомнились строчки басни Крылова , которые примерно тоже самое вкратце и говорят.