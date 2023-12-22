Анчелотти: «Суперлига может быть положительным моментом для всех»

Главный тренер «Реала» поддержал идею создания Суперлиги.

Это решение важно для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что нет монополии, будет положительным. Время покажет, хорошо ли это.