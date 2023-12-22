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Анчелотти: «Суперлига может быть положительным моментом для всех»

сегодня, 13:08

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поддержал идею создания Суперлиги.

Это решение важно для футбола. Некоторые клубы в этом не убеждены, но я думаю, что это может быть положительным моментом для всех. То, что нет монополии, будет положительным. Время покажет, хорошо ли это.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 14:58
Чего не отнимешь, так это того, что, пока в Ла Лиге до последних пор было рапределение средств с трансляций - 50% пополам "Барселоне" и "Реалу", остальное делилось между всеми остальными, то Перес почему-то благоразумно молчал, хотя как таковую Ла Лигу это убивало, подрывая интерес к трансляциям. Даже "Атлетико" получал уже около 40 миллионов и в основном жил за счёт левых трансферов игроков за безумные деньги в другой клуб их тогдашних китайских хозяев "Далянь Инфань".

Например, клубы, вышедшие из Сегунды, получали там за телеправа по 5-7 миллионов, как у нас примерно, а "Реал" и "Барселона" - по 100 миллионов.

В связи с этим понятно стремление Переса обезопасить свой клуб сейчас, но рождается вопрос, почему, когда грабительское распределение существовало и убивало Ла Лигу, а АПЛ получала эту долю трансляций, всё для него было ок, а, когда самого жареный петух укусил за известное место, внезапно появилось стремление к справедливости.

Иначе говоря, все отлично знают, что Перес и был одним из тех людей - их мало, в первую очередь Перес, Розель и Бартоломеу, Бэккенбауэр и Хёнесс - которые были согласны, чтобы их чемпионаты тонули, пока они их обворовывали - которые окончательно добили европейский футбол в угоду английскому, поэтому нынешнюю ситуацию вполне можно назвать "кармой".
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 14:44
Перес : Спасибо, "папа", за поддержку.. Ты остаёшься.. Навсегда... А-ха-ха-ха.. 😀
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:18
За годы революционных действий и внедрения Суперлиги прошло достаточно времени, да и сказано довольно много "За" и "Против" .
Но на мой субъективный взгляд, о чём я тоже как-то высказывал свою точку зрения по этому поводу, то ничего не вижу положительного по внедрению этого проекта Суперлиги . Можно долго расписывать в деталях, процесс действий или деяний от проекта Суперлиги и его влиянии на развитие всего футбольного хозяйства и всей системы развития или может быть даже скорее деградации . Чтобы всё это не писать и не расписывать свои мысли, вспомнились строчки басни Крылова , которые примерно тоже самое вкратце и говорят.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:15
Ещё бы сейчас не поддерживать своего босса.
На счёт АПЛ. Это не вчера образовалась и не каким-то одним решением. Упор в коммерсии был всегда, микс вливания ресурсов - внутренних и внешних спонсоров привело к обогащению, конкурентоспособности стольких комманд. +Исторические и географические факторы. Чья вина что в других лигах все не так?? В Бундесе панически атакуют появление любого спонсорского клуба. В ЛЛ сами Реал с Барсой затопят любой перспективный проект, в Италии мутная мафия, во Франции только попытки идут с ПСЖ, Монако, и другими, и то все дико хейтят их.
Вон даже верблюжья лига, соккер, локальные южноамериканские чемпионаты, кей/джей-лига, все по-своему смогли достичь баланса и развития и успеха. Не надо тут винить одних, завидовать и не искать ответы у себя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 13:50
Да, англичане не дадут всем делить их бабло. И, к сожалению, другие лиги Европы сделали всё, чтобы так и было.

Можно вспомнить распределение средств в Ла Лиге до последних лет, когда Тебас более-менее выровнял выплаты, когда "Барселона" и "Реал" на двоих делили половину всех средств на трансляции, что привело к тому, что мы видим теперь - практически, кроме случайного взлёта "Жироны", выжженная земля вместо Ла Лиги, сейчас и "Атлетико" в предбанкротном состоянии уже.

Лига 1, где французы просто легли под катарцев и разрешили превратить свою лигу в чемпионат одной команды, а Макрон по заказу Нассера даже цыганочку с выходом танцевал перед Мбаппе и на животе ползал.

БЛ, где жадный Бэккенбауэр добился своими оффшорными схемами того, чего он хотел в своё время - что "Бавария" получила лучших игроков за бесплатно, а конкуренты получили шиш.

Всё это привело к тому, что стоимости всех европейских лиг сильно упали, как обычно, европейцы сами же и разрушили свои лиги, как они это сейчас делают со всей своей культурой, достаточно прогуляться вокруг Вены, где навстречу будут идти одни женщины в хиджабах и мужчины очень восточной национальности.
Вещий
Вещий
сегодня в 13:50
Не думаю что Карло бы такое говорил если бы не тренировал бы Реал...
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 13:39
Без английских клубов не то будет, а Англичане не пойдут. Потому-что у них бабки крутятся 3 раза больше чем в любом другом чемпионате.
Гость
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