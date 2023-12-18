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Моуриньо: «Клуб с пустой трофейной комнатой уволил меня за 2 дня до финала»

вчера, 13:32

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо в подкасте The Obi One вспомнил увольнение из «Тоттенхэма» в апреле 2021 года.

Самым нелепым было то, что клуб, у которого пустая комната с трофеями, уволил меня за два дня до финала.

«Тоттенхэм» ни разу не выигрывал в течение 50 лет. Я не помню, когда это было. У меня оставалось два дня до финала, и я не смог в нём сыграть. Это то, что плохо пахнет.

У меня был план, иногда он не срабатывает. Но реальность такова, что каждый раз, когда я приезжал на «Уэмбли» с «Челси», я выигрывал. Я трижды ездил туда с «Манчестер Юнайтед», дважды побеждал.

Так что статистика была хорошей. Это был стадион и атмосфера, где я хорошо ориентируюсь. Когда вы отправляетесь на такие большие матчи, вам нужно чувствовать себя комфортно.

Я имел опыт для того, чтобы попытаться помочь команде, но финал был против «Манчестер Сити», поэтому я был бы идиотом, если бы сказал, что мы выиграем.

За несколько недель до этого мы выиграли у них со счётом 2:0 на нашем стадионе, так что ощущения были хорошими.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:51
Это была первая ошибка руководства (почитателей поди домино)) клуба.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:55
обидно особенно Кейну но в этом году он думаю что нибудь да выиграет
m28veguh5p5m
m28veguh5p5m
вчера в 16:10
Чтобы теперь такое же в Риме не случилось
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:55
Тут действительно обидно до слез.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:35
До сих пор болит душа у него. То что мог стать первым кто выиграл с Тоттенхэмом трофей
a-league
a-league
вчера в 15:16, ред.
.... и тем самым избежал неминуемого позора
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:13
Обидно конечно на то он "особенный".
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:52
ТТХ даже Покета слил, Моура до финала кубка, Конте когда норм шли в таблице. Вряд ли столько совпадений. Посмотрим как далеко пойдут с Анжболом.
Варвар7
Варвар7 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:39

)))
FenixSL
FenixSL ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 14:36
тут клуб должен под него ложиться
учитывая что это Тотенхэм
который ничего не делает кроме топтания в таблице АПЛ
никаких трофеев
112910415
112910415
вчера в 14:30
не договаривает чего-то ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:07
Если уволили, то наверное заслужил...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:00
Не надо было доводить до этого и не уволили бы!
g2t4pcvv9zc4
g2t4pcvv9zc4
вчера в 14:00
Знатно бомбит у особливого
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