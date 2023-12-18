Моуриньо: «Клуб с пустой трофейной комнатой уволил меня за 2 дня до финала»

Главный тренер «Ромы» в подкасте The Obi One вспомнил увольнение из «Тоттенхэма» в апреле 2021 года.

Самым нелепым было то, что клуб, у которого пустая комната с трофеями, уволил меня за два дня до финала.

«Тоттенхэм» ни разу не выигрывал в течение 50 лет. Я не помню, когда это было. У меня оставалось два дня до финала, и я не смог в нём сыграть. Это то, что плохо пахнет.

У меня был план, иногда он не срабатывает. Но реальность такова, что каждый раз, когда я приезжал на «Уэмбли» с «Челси», я выигрывал. Я трижды ездил туда с «Манчестер Юнайтед», дважды побеждал.

Так что статистика была хорошей. Это был стадион и атмосфера, где я хорошо ориентируюсь. Когда вы отправляетесь на такие большие матчи, вам нужно чувствовать себя комфортно.

Я имел опыт для того, чтобы попытаться помочь команде, но финал был против «Манчестер Сити», поэтому я был бы идиотом, если бы сказал, что мы выиграем.

За несколько недель до этого мы выиграли у них со счётом 2:0 на нашем стадионе, так что ощущения были хорошими.