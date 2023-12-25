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Петржела: «Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист»

сегодня, 22:52

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал тот факт, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба спел песню группы «Ленинград», посвященную «Зениту».

Песня Дзюбы про «Зенит»? Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного. Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком «Локомотива». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом. Но надо понимать, что Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ, поэтому он постоянно что-то исполняет.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 23:11
Дзюба выигрывал чемпионат, кубок, суперкубок, забивал за сборную и в еврокубках, был на первых ролях в своих клубах. Для своего поколения он игрок титулованный и достиг по максимуму всего. Поэтому сейчас он просто получает удовольствие от хайпа, самопиара.
Интерес
Интерес
сегодня в 23:07
Не знает старый баламут-у нас в застолье все поют.Особенно когда нальют...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:00
Про Властимила тоже можно сказать нечто подобное...)
Гость
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