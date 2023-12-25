Петржела: «Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист»

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал тот факт, что нападающий «Локомотива» спел песню группы «Ленинград», посвященную «Зениту».

Песня Дзюбы про «Зенит»? Его прошлое связано с этим клубом, поэтому не вижу в этом ничего ужасного. Наверное, не стоило выкладывать видео в интернет, будучи игроком «Локомотива». Думаю, что на первом же домашнем матче болельщики железнодорожников встретят его свистом. Но надо понимать, что Дзюба — уже больше шоумен, чем футболист. Ему тяжело без внимания СМИ , поэтому он постоянно что-то исполняет.