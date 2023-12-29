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ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Дом Грилиша ограбили, когда в нём находилась семья игрока

вчера, 10:55

В Чешире ограбили дом полузащитника «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

По информации источника, это произошло во время матча 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) 27 декабря, в котором принимал участие игрок.

В этот момент в доме находились некоторые члены семьи футболиста, включая невесту хавбека Сашу Эттвуд, его родителей, бабушку, двух сестёр и брата. В какой-то момент собаки начали сильно лаять, а родственники услышали шум наверху, после чего сразу нажали тревожную кнопку для вызова полиции.

Несмотря на усиленную охрану и ограждение по периметру дома, преступники проникли внутрь и скрылись с часами и ювелирными изделиями на сумму в 1 млн фунтов стерлингов.

На место прибыл полицейский вертолёт и пять патрульных машин. Также сообщается, что семья Грилиша опасалась, что окажется в заложниках.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:09
учитывая сколько техники подогнали к дому Гри,такое впечатление что полицейские следили,что бы воры далеко не убежали,неудивлюсь если грабители скрылись на вертолётах.
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:50
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:55
    протон
    протон
    вчера в 15:46, ред.
    Вор никогда не пойдет на делюгу, если в доме есть люди. Только очень тупой вор способен на такое дело. Понятное дело если был сговор с одним из членов семьи еще можно понять. Напомнило кинокомедию "Один дома"
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 15:40
    41 , думал я школьник!? я Баджо видел
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 14:32
    двух сестёр и брат, а у брата сватья из Семипалатинска
    Elliada
    Elliada
    вчера в 14:09
    Страховка компенсирует. Главное, что никто не пострадал
    Elliada
    Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 14:08
    Кто это мы? Тебе сколько лет?
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 13:52
    Невероятно просто! Видимо очень тщательно спланировали
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:40
    Профи одного профиля обыграли профи другого профиля!
    Чисто сработали - ювелирно!
    Владимир 77
    Владимир 77
    вчера в 13:23
    "Главное,что вискарь не вынесли"-подумал Джек
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Сам люблю иронизировать на тему пьянства Джека)) Но здесь неуместно, написано, что во время матча. Я игру видел, вроде он был трезвый))
    a-league
    a-league ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:20
    Так это ещё богатый район в "цветущем саде", а если к примеру какое-то гетто взять ?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:56
    Цветущий сад)...

    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 11:40
    Может просто не надо роскошь выпячивать?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 11:32
    Кстати, очевидная выгода пьянства. Как видите, Грилиш, видимо, опять где-то надирался, и таким образом избежал риска быть захваченным в заложники.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 11:30
    Не завидую такой жизни под охраной, хотя с другой стороны мы всё это видели в 90 тых
    Tex
    Tex
    вчера в 11:18
    Нужно поставить каждому по замку
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:59
    С этим надо чё-то делать. Может, платить им поменьше, шобы не жировали? ...
    Гость
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