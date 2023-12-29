Дом Грилиша ограбили, когда в нём находилась семья игрока

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вчера, 10:55

В Чешире ограбили дом полузащитника «Манчестер Сити» .

По информации источника, это произошло во время матча 19-го тура АПЛ с «Эвертоном» (3:1) 27 декабря, в котором принимал участие игрок.

В этот момент в доме находились некоторые члены семьи футболиста, включая невесту хавбека Сашу Эттвуд, его родителей, бабушку, двух сестёр и брата. В какой-то момент собаки начали сильно лаять, а родственники услышали шум наверху, после чего сразу нажали тревожную кнопку для вызова полиции.

Несмотря на усиленную охрану и ограждение по периметру дома, преступники проникли внутрь и скрылись с часами и ювелирными изделиями на сумму в 1 млн фунтов стерлингов.

На место прибыл полицейский вертолёт и пять патрульных машин. Также сообщается, что семья Грилиша опасалась, что окажется в заложниках.